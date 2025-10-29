ราคาปัจจุบัน Finger Monkey วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา FM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Finger Monkey วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา FM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FM

ข้อมูลราคา FM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FM

โทเคโนมิกส์ FM

การคาดการณ์ราคา FM

Finger Monkey โลโก้

Finger Monkey ราคา (FM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FM เป็น USD

--
----
-2.50%1D
Finger Monkey (FM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:38:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Finger Monkey (FM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.20%

-2.51%

-5.36%

-5.36%

ราคาเรียลไทม์ Finger Monkey (FM) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FM คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FM มีการเปลี่ยนแปลง -2.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.51% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.36% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Finger Monkey (FM) ข้อมูลการตลาด

$ 40.25K
$ 40.25K$ 40.25K

--
----

$ 41.34K
$ 41.34K$ 41.34K

960.00M
960.00M 960.00M

986,016,448.0
986,016,448.0 986,016,448.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Finger Monkey คือ $ 40.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FM คือ 960.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 986016448.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 41.34K

ประวัติราคา Finger Monkey (FM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Finger Monkey เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Finger Monkey เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Finger Monkey เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Finger Monkey เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.51%
30 วัน$ 0+14.10%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Finger Monkey (FM)

Finger Monkey ($FM) is a meme-inspired token built on PulseChain, born from a viral Richard Heart post. While rooted in meme culture, the project goes beyond humor by powering the Finger Monkey ecosystem, which includes MonkBot, a PulseChain-optimized trading sniper bot that provides fast, customizable, and community-driven trading tools. The project blends meme energy + real utility through community contests, token burns, liquidity integrations, and future multi-chain expansion. $FM aims to unite PulseChain traders around a shared culture while offering tools and rewards that make DeFi both fun and functional.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Finger Monkey (USD)

Finger Monkey (FM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Finger Monkey (FM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Finger Monkey

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Finger Monkey ตอนนี้!

FM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Finger Monkey (FM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Finger Monkey (FM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Finger Monkey (FM)

วันนี้ Finger Monkey (FM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FM เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FM เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Finger Monkey คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FM คือ $ 40.25K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FM คือ 960.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FM คือเท่าใด?
FM ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FM คือเท่าไร?
FM ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FM คือ -- USD
ปีนี้ FM จะสูงขึ้นอีกไหม?
FM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:38:17 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

