Feels Good ราคา (GOOD)
-0.12%
+13.10%
-45.10%
-45.10%
ราคาเรียลไทม์ Feels Good (GOOD) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGOOD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GOOD คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GOOD มีการเปลี่ยนแปลง -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +13.10% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -45.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Feels Good คือ $ 148.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GOOD คือ 999.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 999970362.044879 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 148.25K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Feels Good เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Feels Good เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Feels Good เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Feels Good เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+13.10%
|30 วัน
|$ 0
|-29.28%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Feels Good is an ode to classic old school memes. It originates from 4chan sometime in 2011 and became a staple within threads and on comments. The meme shows a man looking very satisfied while touching his face with both hands. This OG meme is one of the most recognisable faces on the internet and the iconic gesture captures pure contentment and satisfaction. This OG meme launched on PumpFun on 15th May 2024 but recently bonded [11th September 2025]. The meme has been immortalised over the years and used frequently within both Web2 and Web3 worlds.
