ราคาปัจจุบัน FEAR วันนี้ คือ 0.00843704 USD ติดตามการอัปเดตราคา FEAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FEAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FEAR

ข้อมูลราคา FEAR

เอกสารไวท์เปเปอร์ FEAR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FEAR

โทเคโนมิกส์ FEAR

การคาดการณ์ราคา FEAR

FEAR โลโก้

FEAR ราคา (FEAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FEAR เป็น USD

$0.00843704
+6.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
FEAR (FEAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:43:45 (UTC+8)

ข้อมูลราคา FEAR (FEAR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0077254
ต่ำสุด 24h
$ 0.00864875
สูงสุด 24h

$ 0.0077254
$ 0.00864875
$ 3.88
$ 0.00629862
+4.06%

+6.97%

+11.15%

+11.15%

ราคาเรียลไทม์ FEAR (FEAR) คือ $0.00843704 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFEAR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0077254 และราคาสูงสุด $ 0.00864875 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FEAR คือ $ 3.88 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00629862

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FEAR มีการเปลี่ยนแปลง +4.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +6.97% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +11.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

FEAR (FEAR) ข้อมูลการตลาด

$ 227.91K
--
$ 352.16K
27.01M
41,739,201.62033058
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FEAR คือ $ 227.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FEAR คือ 27.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 41739201.62033058 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 352.16K

ประวัติราคา FEAR (FEAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FEAR เป็น USD เท่ากับ $ +0.00054975
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FEAR เป็น USD เท่ากับ $ +0.0015579247
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FEAR เป็น USD เท่ากับ $ -0.0048036962
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FEAR เป็น USD เท่ากับ $ -0.014117450064030066

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00054975+6.97%
30 วัน$ +0.0015579247+18.47%
60 วัน$ -0.0048036962-56.93%
90 วัน$ -0.014117450064030066-62.59%

อะไรคือ FEAR (FEAR)

Enjoy and own Authentic Digital Horror Content including Games, Films and Animations powered by blockchain technology and purchasable through the FEAR Token.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา FEAR (USD)

FEAR (FEAR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ FEAR (FEAR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ FEAR

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา FEAR ตอนนี้!

FEAR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ FEAR (FEAR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FEAR (FEAR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FEARโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FEAR (FEAR)

วันนี้ FEAR (FEAR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FEAR เป็นUSD คือ 0.00843704 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FEAR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FEAR เป็น USD คือ $ 0.00843704 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ FEAR คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FEAR คือ $ 227.91K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FEAR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FEAR คือ 27.01M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FEAR คือเท่าใด?
FEAR ถึงราคา ATH ที่ 3.88 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FEAR คือเท่าไร?
FEAR ถึงราคา ATL ที่ 0.00629862 USD
ปริมาณการเทรดของ FEAR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FEAR คือ -- USD
ปีนี้ FEAR จะสูงขึ้นอีกไหม?
FEAR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FEAR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FEAR (FEAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

