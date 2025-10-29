ราคาปัจจุบัน EYED วันนี้ คือ 0.00000124 USD ติดตามการอัปเดตราคา EYED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EYED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน EYED วันนี้ คือ 0.00000124 USD ติดตามการอัปเดตราคา EYED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EYED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:43:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา EYED (EYED) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0000012
ต่ำสุด 24h
$ 0.00000127
สูงสุด 24h

$ 0.0000012
$ 0.00000127
$ 0.00000793
$ 0
-0.03%

+2.25%

-9.74%

-9.74%

ราคาเรียลไทม์ EYED (EYED) คือ $0.00000124 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEYED ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0000012 และราคาสูงสุด $ 0.00000127 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EYED คือ $ 0.00000793 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EYED มีการเปลี่ยนแปลง -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -9.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

EYED (EYED) ข้อมูลการตลาด

$ 72.99K
$ 85.87K
58.65B
69,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ EYED คือ $ 72.99K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ EYED คือ 58.65B โดยมีอุปทานรวมที่ 69000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 85.87K

ประวัติราคา EYED (EYED) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา EYED เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EYED เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000008728
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EYED เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EYED เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+2.25%
30 วัน$ -0.0000008728-70.39%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ EYED (EYED)

$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the “meme of memes.” The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา EYED (USD)

EYED (EYED) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ EYED (EYED) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ EYED

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา EYED ตอนนี้!

EYED เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ EYED (EYED)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ EYED (EYED) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ EYEDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ EYED (EYED)

วันนี้ EYED (EYED) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน EYED เป็นUSD คือ 0.00000124 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน EYED เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ EYED เป็น USD คือ $ 0.00000124 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ EYED คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ EYED คือ $ 72.99K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ EYED คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ EYED คือ 58.65B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ EYED คือเท่าใด?
EYED ถึงราคา ATH ที่ 0.00000793 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ EYED คือเท่าไร?
EYED ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ EYED คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ EYED คือ -- USD
ปีนี้ EYED จะสูงขึ้นอีกไหม?
EYED อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา EYED เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
