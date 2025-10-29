ETH Strategy ราคา (STRAT)
+0.01%
-2.70%
-0.39%
-0.39%
ราคาเรียลไทม์ ETH Strategy (STRAT) คือ $0.60105 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTRAT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.593927 และราคาสูงสุด $ 0.619292 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STRAT คือ $ 0.875668 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.50556
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STRAT มีการเปลี่ยนแปลง +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.70% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.39% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ETH Strategy คือ $ 1.48M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STRAT คือ 2.45M โดยมีอุปทานรวมที่ 118872218.6093638 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 71.48M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ETH Strategy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0167288020801436
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ETH Strategy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0397778496
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ETH Strategy เป็น USD เท่ากับ $ -0.1236612291
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ETH Strategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0167288020801436
|-2.70%
|30 วัน
|$ -0.0397778496
|-6.61%
|60 วัน
|$ -0.1236612291
|-20.57%
|90 วัน
|$ 0
|--
We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.
The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.
STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.
