ราคาปัจจุบัน ETH Strategy วันนี้ คือ 0.60105 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STRAT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STRAT

ข้อมูลราคา STRAT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STRAT

โทเคโนมิกส์ STRAT

การคาดการณ์ราคา STRAT

ETH Strategy โลโก้

ETH Strategy ราคา (STRAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STRAT เป็น USD

-3.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ETH Strategy (STRAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:10:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ETH Strategy (STRAT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+0.01%

-2.70%

-0.39%

-0.39%

ราคาเรียลไทม์ ETH Strategy (STRAT) คือ $0.60105 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTRAT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.593927 และราคาสูงสุด $ 0.619292 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STRAT คือ $ 0.875668 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.50556

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STRAT มีการเปลี่ยนแปลง +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.70% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.39% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ETH Strategy (STRAT) ข้อมูลการตลาด

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

--
----

$ 71.48M
$ 71.48M$ 71.48M

2.45M
2.45M 2.45M

118,872,218.6093638
118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ETH Strategy คือ $ 1.48M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STRAT คือ 2.45M โดยมีอุปทานรวมที่ 118872218.6093638 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 71.48M

ประวัติราคา ETH Strategy (STRAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ETH Strategy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0167288020801436
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ETH Strategy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0397778496
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ETH Strategy เป็น USD เท่ากับ $ -0.1236612291
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ETH Strategy เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0167288020801436-2.70%
30 วัน$ -0.0397778496-6.61%
60 วัน$ -0.1236612291-20.57%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ETH Strategy (STRAT)

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ETH Strategy (USD)

ETH Strategy (STRAT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ETH Strategy (STRAT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ETH Strategy

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ETH Strategy ตอนนี้!

STRAT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ETH Strategy (STRAT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ETH Strategy (STRAT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STRATโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ETH Strategy (STRAT)

วันนี้ ETH Strategy (STRAT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STRAT เป็นUSD คือ 0.60105 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STRAT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STRAT เป็น USD คือ $ 0.60105 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ETH Strategy คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STRAT คือ $ 1.48M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STRAT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STRAT คือ 2.45M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STRAT คือเท่าใด?
STRAT ถึงราคา ATH ที่ 0.875668 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STRAT คือเท่าไร?
STRAT ถึงราคา ATL ที่ 0.50556 USD
ปริมาณการเทรดของ STRAT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STRAT คือ -- USD
ปีนี้ STRAT จะสูงขึ้นอีกไหม?
STRAT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STRAT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ETH Strategy (STRAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

