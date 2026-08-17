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ราคาปัจจุบัน Energy วันนี้ คือ 0.00226382 USD มูลค่าตลาด $NRG เท่ากับ 2,222,319 USD ติดตามการอัปเดตราคา $NRG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Energy วันนี้ คือ 0.00226382 USD มูลค่าตลาด $NRG เท่ากับ 2,222,319 USD ติดตามการอัปเดตราคา $NRG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Energy ราคา ($NRG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $NRG เป็น USD

$0.0022606
$0.0022606$0.0022606
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Energy ($NRG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:34:36 (UTC+8)

ราคา Energy วันนี้

ราคาปัจจุบัน Energy ($NRG) วันนี้ $ 0.00226382, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน $NRG เป็น USD คือ $ 0.00226382 ต่อ $NRG.

Energy มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,222,319 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 981.66M $NRG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา $NRG เทรดระหว่าง $ 0.00227847 (ต่ำ) กับ $ 0.0023277 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00419454 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00200577

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น $NRG เคลื่อนไหว -0.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 15.33K.

Energy ($NRG) ข้อมูลการตลาด

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

$ 15.33K
$ 15.33K$ 15.33K

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

981.66M
981.66M 981.66M

981,663,150.628524
981,663,150.628524 981,663,150.628524

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Energy คือ $ 2.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 15.33K อุปทานหมุนเวียนของ $NRG คือ 981.66M โดยมีอุปทานรวมที่ 981663150.628524 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.22M

ประวัติราคา Energy USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00227847
$ 0.00227847$ 0.00227847
ต่ำสุด 24h
$ 0.0023277
$ 0.0023277$ 0.0023277
สูงสุด 24h

$ 0.00227847
$ 0.00227847$ 0.00227847

$ 0.0023277
$ 0.0023277$ 0.0023277

$ 0.00419454
$ 0.00419454$ 0.00419454

$ 0.00200577
$ 0.00200577$ 0.00200577

-0.89%

-2.81%

-2.40%

-2.40%

ประวัติราคา Energy ($NRG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Energy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Energy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004546581
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Energy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003476258
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Energy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000002338686617825

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.81%
30 วัน$ -0.0004546581-20.08%
60 วัน$ -0.0003476258-15.35%
90 วัน$ -0.0000002338686617825-0.00%

การคาดการณ์ราคา Energy

การคาดการณ์ราคา Energy ($NRG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ $NRG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Energy ($NRG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Energy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Energy จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา $NRG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Energy

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Energy ($NRG) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Celebrity-ThemedMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Energy

มูลค่าปัจจุบันของ Energy วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Energy เทรดที่ราคา ฿0.0731132425254823072000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -2.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ $NRG มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Energy มีสภาพคล่องอย่างไร?

Energy มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ $NRG เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.0735863848261061712000 ถึง ฿0.075176336734618992000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ $NRG ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Energy อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Solana Ecosystem,Meme,Celebrity-Themed,Pump.fun Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ $NRG อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Energy

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:34:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Energy ($NRG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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