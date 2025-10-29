Duelmasters ราคา (DM)
-1.28%
-12.55%
-17.14%
-17.14%
ราคาเรียลไทม์ Duelmasters (DM) คือ $0.00011506 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00011535 และราคาสูงสุด $ 0.00013317 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DM คือ $ 0.00055136 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0000152
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DM มีการเปลี่ยนแปลง -1.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -12.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -17.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Duelmasters คือ $ 80.54K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DM คือ 699.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999986238.26372 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 115.06K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Duelmasters เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Duelmasters เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000313225
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Duelmasters เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006131873
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Duelmasters เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-12.55%
|30 วัน
|$ -0.0000313225
|-27.22%
|60 วัน
|$ +0.0006131873
|+532.93%
|90 วัน
|$ 0
|--
Duelmasters is a leading gaming platform designed for competitive players to monetize their gaming skills in top titles such as Fortnite, PUBG, FC25, and many others. What sets Duelmasters apart is the ability for users to place Staking bets on their favorite streamers, earning real rewards simply by watching and supporting them. This creates a dynamic, interactive experience that brings fans closer to the action. The official token powering the platform is DMT, enabling seamless transactions and unlocking exclusive features. Join the revolution and be part of the future of gaming and esports!
