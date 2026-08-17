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ราคาปัจจุบัน Doland Tremp วันนี้ คือ 0.00300008 USD มูลค่าตลาด TREMP เท่ากับ 299,866 USD ติดตามการอัปเดตราคา TREMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Doland Tremp วันนี้ คือ 0.00300008 USD มูลค่าตลาด TREMP เท่ากับ 299,866 USD ติดตามการอัปเดตราคา TREMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Doland Tremp ราคา (TREMP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TREMP เป็น USD

$0.00297693
$0.00297693$0.00297693
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Doland Tremp (TREMP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:17:23 (UTC+8)

ราคา Doland Tremp วันนี้

ราคาปัจจุบัน Doland Tremp (TREMP) วันนี้ $ 0.00300008, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TREMP เป็น USD คือ $ 0.00300008 ต่อ TREMP.

Doland Tremp มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 299,866 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 99.95M TREMP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TREMP เทรดระหว่าง $ 0.00299748 (ต่ำ) กับ $ 0.00304145 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.51 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00269748

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TREMP เคลื่อนไหว -0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 355.36.

Doland Tremp (TREMP) ข้อมูลการตลาด

$ 299.87K
$ 299.87K$ 299.87K

$ 355.36
$ 355.36$ 355.36

$ 299.87K
$ 299.87K$ 299.87K

99.95M
99.95M 99.95M

99,951,773.0193778
99,951,773.0193778 99,951,773.0193778

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Doland Tremp คือ $ 299.87K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 355.36 อุปทานหมุนเวียนของ TREMP คือ 99.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 99951773.0193778 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 299.87K

ประวัติราคา Doland Tremp USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00299748
$ 0.00299748$ 0.00299748
ต่ำสุด 24h
$ 0.00304145
$ 0.00304145$ 0.00304145
สูงสุด 24h

$ 0.00299748
$ 0.00299748$ 0.00299748

$ 0.00304145
$ 0.00304145$ 0.00304145

$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

$ 0.00269748
$ 0.00269748$ 0.00269748

-0.23%

-1.09%

-4.78%

-4.78%

ประวัติราคา Doland Tremp (TREMP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Doland Tremp เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doland Tremp เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006796996
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doland Tremp เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010224848
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doland Tremp เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000004618452353

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.09%
30 วัน$ -0.0006796996-22.65%
60 วัน$ -0.0010224848-34.08%
90 วัน$ -0.0000000004618452353-0.00%

การคาดการณ์ราคา Doland Tremp

การคาดการณ์ราคา Doland Tremp (TREMP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TREMP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Doland Tremp (TREMP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Doland Tremp อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Doland Tremp จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TREMP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Doland Tremp

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Doland Tremp (TREMP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeParody MemePolitiFi

เกี่ยวกับ Doland Tremp

ราคาสดของ Doland Tremp คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0968917920311018368000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -1.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ TREMP อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Doland Tremp คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿9684593.11391642336000 Doland Tremp อยู่ในอันดับที่ #4187 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

TREMP มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ TREMP มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0968078213838921408000 และ ฿0.0982278942138191920000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Doland Tremp คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (99951773.0193778 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Parody Meme และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Doland Tremp

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:17:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Doland Tremp (TREMP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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