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ราคาปัจจุบัน Dobermann วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DOBERMANN เท่ากับ 316,787 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOBERMANN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Dobermann วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DOBERMANN เท่ากับ 316,787 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOBERMANN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Dobermann ราคา (DOBERMANN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DOBERMANN เป็น USD

$0.0003048
$0.0003048$0.0003048
+0.15%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Dobermann (DOBERMANN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:12:42 (UTC+8)

ราคา Dobermann วันนี้

ราคาปัจจุบัน Dobermann (DOBERMANN) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 19.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DOBERMANN เป็น USD คือ $ 0 ต่อ DOBERMANN.

Dobermann มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 316,787 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.90M DOBERMANN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DOBERMANN เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DOBERMANN เคลื่อนไหว -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +58.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.39K.

Dobermann (DOBERMANN) ข้อมูลการตลาด

$ 316.79K
$ 316.79K$ 316.79K

$ 5.39K
$ 5.39K$ 5.39K

$ 316.79K
$ 316.79K$ 316.79K

999.90M
999.90M 999.90M

999,904,831.6733689
999,904,831.6733689 999,904,831.6733689

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dobermann คือ $ 316.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.39K อุปทานหมุนเวียนของ DOBERMANN คือ 999.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 999904831.6733689 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 316.79K

ประวัติราคา Dobermann USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+19.34%

+58.34%

+58.34%

ประวัติราคา Dobermann (DOBERMANN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dobermann เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dobermann เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dobermann เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dobermann เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+19.34%
30 วัน$ 0+32.15%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Dobermann

การคาดการณ์ราคา Dobermann (DOBERMANN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DOBERMANN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Dobermann (DOBERMANN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Dobermann อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Dobermann จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DOBERMANN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Dobermann

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Dobermann (DOBERMANN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedMemeSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Dobermann

ราคาสดของ Dobermann คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 19.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ DOBERMANN อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Dobermann คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿10231080.54523767952000 Dobermann อยู่ในอันดับที่ #4114 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

DOBERMANN มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ DOBERMANN มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Dobermann คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999904831.6733689 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dobermann

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:12:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Dobermann (DOBERMANN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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