ราคาปัจจุบัน Degen Express วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา DEGEX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DEGEX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DEGEX

ข้อมูลราคา DEGEX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DEGEX

โทเคโนมิกส์ DEGEX

การคาดการณ์ราคา DEGEX

Degen Express โลโก้

Degen Express ราคา (DEGEX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DEGEX เป็น USD

--
----
-4.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Degen Express (DEGEX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:36:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Degen Express (DEGEX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.52%

-5.28%

-24.87%

-24.87%

ราคาเรียลไทม์ Degen Express (DEGEX) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDEGEX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DEGEX คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DEGEX มีการเปลี่ยนแปลง -2.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -24.87% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Degen Express (DEGEX) ข้อมูลการตลาด

$ 33.25K
$ 33.25K$ 33.25K

--
----

$ 34.82K
$ 34.82K$ 34.82K

908.51M
908.51M 908.51M

951,371,042.3602728
951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Degen Express คือ $ 33.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DEGEX คือ 908.51M โดยมีอุปทานรวมที่ 951371042.3602728 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 34.82K

ประวัติราคา Degen Express (DEGEX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Degen Express เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Degen Express เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Degen Express เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Degen Express เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.28%
30 วัน$ 0-47.21%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Degen Express (DEGEX)

A token for Degens with its own AI World built on Base

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Degen Express (DEGEX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Degen Express (USD)

Degen Express (DEGEX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Degen Express (DEGEX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Degen Express

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Degen Express ตอนนี้!

DEGEX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Degen Express (DEGEX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Degen Express (DEGEX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DEGEXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Degen Express (DEGEX)

วันนี้ Degen Express (DEGEX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DEGEX เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DEGEX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DEGEX เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Degen Express คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DEGEX คือ $ 33.25K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DEGEX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DEGEX คือ 908.51M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DEGEX คือเท่าใด?
DEGEX ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DEGEX คือเท่าไร?
DEGEX ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ DEGEX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DEGEX คือ -- USD
ปีนี้ DEGEX จะสูงขึ้นอีกไหม?
DEGEX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DEGEX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:36:21 (UTC+8)

