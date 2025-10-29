ราคาปัจจุบัน DegeCoin วันนี้ คือ 0.00035212 USD ติดตามการอัปเดตราคา $DEGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $DEGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DegeCoin วันนี้ คือ 0.00035212 USD ติดตามการอัปเดตราคา $DEGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $DEGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ $DEGE

ข้อมูลราคา $DEGE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ $DEGE

โทเคโนมิกส์ $DEGE

การคาดการณ์ราคา $DEGE

DegeCoin โลโก้

DegeCoin ราคา ($DEGE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $DEGE เป็น USD

$0.00035212
$0.00035212
-12.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DegeCoin ($DEGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:56:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DegeCoin ($DEGE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00035915
$ 0.00035915
ต่ำสุด 24h
$ 0.00040232
$ 0.00040232
สูงสุด 24h

$ 0.00035915
$ 0.00035915

$ 0.00040232
$ 0.00040232

$ 0.064437
$ 0.064437

$ 0.00024863
$ 0.00024863

-2.26%

-12.44%

+2.98%

+2.98%

ราคาเรียลไทม์ DegeCoin ($DEGE) คือ $0.00035212 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด$DEGE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00035915 และราคาสูงสุด $ 0.00040232 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ $DEGE คือ $ 0.064437 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00024863

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น $DEGE มีการเปลี่ยนแปลง -2.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -12.44% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.98% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DegeCoin ($DEGE) ข้อมูลการตลาด

$ 351.91K
$ 351.91K

--
--

$ 351.91K
$ 351.91K

999.41M
999.41M

999,410,898.788838
999,410,898.788838

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DegeCoin คือ $ 351.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $DEGE คือ 999.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 999410898.788838 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 351.91K

ประวัติราคา DegeCoin ($DEGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DegeCoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DegeCoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000156299
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DegeCoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000979859
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DegeCoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002425209497753097

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-12.44%
30 วัน$ +0.0000156299+4.44%
60 วัน$ -0.0000979859-27.82%
90 วัน$ -0.0002425209497753097-40.78%

อะไรคือ DegeCoin ($DEGE)

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา DegeCoin (USD)

DegeCoin ($DEGE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DegeCoin ($DEGE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DegeCoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DegeCoin ตอนนี้!

$DEGE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DegeCoin ($DEGE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DegeCoin ($DEGE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ $DEGEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DegeCoin ($DEGE)

วันนี้ DegeCoin ($DEGE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน $DEGE เป็นUSD คือ 0.00035212 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน $DEGE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ $DEGE เป็น USD คือ $ 0.00035212 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DegeCoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ $DEGE คือ $ 351.91K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ $DEGE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ $DEGE คือ 999.41M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ $DEGE คือเท่าใด?
$DEGE ถึงราคา ATH ที่ 0.064437 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ $DEGE คือเท่าไร?
$DEGE ถึงราคา ATL ที่ 0.00024863 USD
ปริมาณการเทรดของ $DEGE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ $DEGE คือ -- USD
ปีนี้ $DEGE จะสูงขึ้นอีกไหม?
$DEGE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา $DEGE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:56:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DegeCoin ($DEGE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,930.18

$4,113.90

$0.03940

$199.48

$3.3866

$4,113.90

$114,930.18

$199.48

$2.6641

$0.20063

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008760

$1.587

$0.011800

$0.0000000422

$1.587

$0.00195

$0.0000000000000000082

