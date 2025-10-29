ราคาปัจจุบัน DeFi Dollar วันนี้ คือ 1.001 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USDFI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DeFi Dollar วันนี้ คือ 1.001 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USDFI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USDFI

ข้อมูลราคา USDFI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USDFI

โทเคโนมิกส์ USDFI

การคาดการณ์ราคา USDFI

DeFi Dollar โลโก้

DeFi Dollar ราคา (USDFI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USDFI เป็น USD

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DeFi Dollar (USDFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:39:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DeFi Dollar (USDFI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.999659
$ 0.999659$ 0.999659
ต่ำสุด 24h
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
สูงสุด 24h

$ 0.999659
$ 0.999659$ 0.999659

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 0.982826
$ 0.982826$ 0.982826

--

+0.06%

+0.14%

+0.14%

ราคาเรียลไทม์ DeFi Dollar (USDFI) คือ $1.001 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSDFI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.999659 และราคาสูงสุด $ 1.001 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USDFI คือ $ 1.006 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.982826

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USDFI มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DeFi Dollar (USDFI) ข้อมูลการตลาด

$ 469.20K
$ 469.20K$ 469.20K

--
----

$ 469.20K
$ 469.20K$ 469.20K

468.92K
468.92K 468.92K

468,919.6160415439
468,919.6160415439 468,919.6160415439

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DeFi Dollar คือ $ 469.20K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USDFI คือ 468.92K โดยมีอุปทานรวมที่ 468919.6160415439 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 469.20K

ประวัติราคา DeFi Dollar (USDFI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.00058026
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0028312284
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0031362331
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00058026+0.06%
30 วัน$ +0.0028312284+0.28%
60 วัน$ +0.0031362331+0.31%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ DeFi Dollar (USDFI)

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา DeFi Dollar (USD)

DeFi Dollar (USDFI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DeFi Dollar (USDFI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DeFi Dollar

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DeFi Dollar ตอนนี้!

USDFI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DeFi Dollar (USDFI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DeFi Dollar (USDFI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ USDFIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DeFi Dollar (USDFI)

วันนี้ DeFi Dollar (USDFI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USDFI เป็นUSD คือ 1.001 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USDFI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USDFI เป็น USD คือ $ 1.001 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DeFi Dollar คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USDFI คือ $ 469.20K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USDFI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USDFI คือ 468.92K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USDFI คือเท่าใด?
USDFI ถึงราคา ATH ที่ 1.006 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USDFI คือเท่าไร?
USDFI ถึงราคา ATL ที่ 0.982826 USD
ปริมาณการเทรดของ USDFI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USDFI คือ -- USD
ปีนี้ USDFI จะสูงขึ้นอีกไหม?
USDFI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USDFI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:39:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DeFi Dollar (USDFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

