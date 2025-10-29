ราคาปัจจุบัน DeFAI วันนี้ คือ 0.00007652 USD ติดตามการอัปเดตราคา DEFAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DEFAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DeFAI วันนี้ คือ 0.00007652 USD ติดตามการอัปเดตราคา DEFAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DEFAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DEFAI

ข้อมูลราคา DEFAI

เอกสารไวท์เปเปอร์ DEFAI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DEFAI

โทเคโนมิกส์ DEFAI

การคาดการณ์ราคา DEFAI

DeFAI โลโก้

DeFAI ราคา (DEFAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DEFAI เป็น USD

--
----
+8.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
DeFAI (DEFAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:38:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DeFAI (DEFAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-1.91%

+8.49%

+0.51%

+0.51%

ราคาเรียลไทม์ DeFAI (DEFAI) คือ $0.00007652 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDEFAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00006864 และราคาสูงสุด $ 0.00007931 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DEFAI คือ $ 0.00974805 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00006045

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DEFAI มีการเปลี่ยนแปลง -1.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +8.49% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.51% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DeFAI (DEFAI) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DeFAI คือ $ 70.95K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DEFAI คือ 927.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 76.53K

ประวัติราคา DeFAI (DEFAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DeFAI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000295008
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000040438
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.00002542239013204687

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+8.49%
30 วัน$ -0.0000295008-38.55%
60 วัน$ -0.0000040438-5.28%
90 วัน$ -0.00002542239013204687-24.93%

อะไรคือ DeFAI (DEFAI)

DeFAI is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform that leverages Artificial Intelligence (AI) to simplify and enhance the DeFi experience. It combines AI agents with DeFi protocols to offer intelligent portfolio management, data-driven investment strategies, and seamless multi-chain asset aggregation. DeFAI addresses the complexities of managing multiple DeFi platforms by providing a unified interface for users to track, manage, and grow their assets effortlessly​. With products such as DeFAI Agent, the platform integrates AI capabilities to automate tasks, provide personalized insights, and ensure users remain updated on key developments across their portfolios. DeFAI focuses on scalability, low transaction fees, and community-centric governance through its native token, $DEFAI​

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา DeFAI (USD)

DeFAI (DEFAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DeFAI (DEFAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DeFAI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DeFAI ตอนนี้!

DEFAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DeFAI (DEFAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DeFAI (DEFAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DEFAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DeFAI (DEFAI)

วันนี้ DeFAI (DEFAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DEFAI เป็นUSD คือ 0.00007652 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DEFAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DEFAI เป็น USD คือ $ 0.00007652 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DeFAI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DEFAI คือ $ 70.95K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DEFAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DEFAI คือ 927.05M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DEFAI คือเท่าใด?
DEFAI ถึงราคา ATH ที่ 0.00974805 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DEFAI คือเท่าไร?
DEFAI ถึงราคา ATL ที่ 0.00006045 USD
ปริมาณการเทรดของ DEFAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DEFAI คือ -- USD
ปีนี้ DEFAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
DEFAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DEFAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:38:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DeFAI (DEFAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

