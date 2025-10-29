ราคาปัจจุบัน CULOSUI วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CULO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CULO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน CULOSUI วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CULO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CULO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CULO

ข้อมูลราคา CULO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CULO

โทเคโนมิกส์ CULO

การคาดการณ์ราคา CULO

CULOSUI โลโก้

CULOSUI ราคา (CULO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CULO เป็น USD

$0.00012934
$0.00012934$0.00012934
-8.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
CULOSUI (CULO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:37:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CULOSUI (CULO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132675
$ 0.00132675$ 0.00132675

$ 0
$ 0$ 0

-1.02%

-8.08%

-14.88%

-14.88%

ราคาเรียลไทม์ CULOSUI (CULO) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCULO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CULO คือ $ 0.00132675 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CULO มีการเปลี่ยนแปลง -1.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -14.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CULOSUI (CULO) ข้อมูลการตลาด

$ 129.34K
$ 129.34K$ 129.34K

--
----

$ 129.34K
$ 129.34K$ 129.34K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CULOSUI คือ $ 129.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CULO คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 129.34K

ประวัติราคา CULOSUI (CULO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CULOSUI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CULOSUI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CULOSUI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CULOSUI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.08%
30 วัน$ 0-42.71%
60 วัน$ 0-77.40%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ CULOSUI (CULO)

The cheekiest meme token on Sui! Join the rumpus, moon with us! Culo is more thna a meme, it is a brand, developed for fun, and to celebrate our behinds.

But Culo is more than a meme, Aggregator swap utility, high yield investment platform, all DEFI is ending in Culo. We are here to make history and provide a huge dose of fun in return, come with us, support the narrative and let's have fun all together

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา CULOSUI (USD)

CULOSUI (CULO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CULOSUI (CULO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CULOSUI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CULOSUI ตอนนี้!

CULO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ CULOSUI (CULO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CULOSUI (CULO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CULOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CULOSUI (CULO)

วันนี้ CULOSUI (CULO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CULO เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CULO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CULO เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CULOSUI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CULO คือ $ 129.34K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CULO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CULO คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CULO คือเท่าใด?
CULO ถึงราคา ATH ที่ 0.00132675 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CULO คือเท่าไร?
CULO ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ CULO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CULO คือ -- USD
ปีนี้ CULO จะสูงขึ้นอีกไหม?
CULO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CULO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:37:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CULOSUI (CULO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

