ราคาปัจจุบัน CryptoPeso วันนี้ คือ 0.080221 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CRP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

CryptoPeso โลโก้

CryptoPeso ราคา (CRP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CRP เป็น USD

$0.080508
$0.080508
-1.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
CryptoPeso (CRP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:06:42 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CryptoPeso (CRP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0788
$ 0.0788
ต่ำสุด 24h
$ 0.081691
$ 0.081691
สูงสุด 24h

$ 0.0788
$ 0.0788

$ 0.081691
$ 0.081691

$ 0.110133
$ 0.110133

$ 0.064376
$ 0.064376

+0.32%

-1.79%

+1.62%

+1.62%

ราคาเรียลไทม์ CryptoPeso (CRP) คือ $0.080221 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCRP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0788 และราคาสูงสุด $ 0.081691 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CRP คือ $ 0.110133 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.064376

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CRP มีการเปลี่ยนแปลง +0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.79% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.62% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CryptoPeso (CRP) ข้อมูลการตลาด

$ 1.85M
$ 1.85M

--
--

$ 1.85M
$ 1.85M

23.00M
23.00M

23,000,000.0
23,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CryptoPeso คือ $ 1.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CRP คือ 23.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 23000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.85M

ประวัติราคา CryptoPeso (CRP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CryptoPeso เป็น USD เท่ากับ $ -0.00146967033068907
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CryptoPeso เป็น USD เท่ากับ $ +0.0095516738
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CryptoPeso เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CryptoPeso เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00146967033068907-1.79%
30 วัน$ +0.0095516738+11.91%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ CryptoPeso (CRP)

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา CryptoPeso (USD)

CryptoPeso (CRP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CryptoPeso (CRP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CryptoPeso

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CryptoPeso ตอนนี้!

CRP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ CryptoPeso (CRP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CryptoPeso (CRP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CRPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CryptoPeso (CRP)

วันนี้ CryptoPeso (CRP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CRP เป็นUSD คือ 0.080221 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CRP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CRP เป็น USD คือ $ 0.080221 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CryptoPeso คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CRP คือ $ 1.85M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CRP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CRP คือ 23.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CRP คือเท่าใด?
CRP ถึงราคา ATH ที่ 0.110133 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CRP คือเท่าไร?
CRP ถึงราคา ATL ที่ 0.064376 USD
ปริมาณการเทรดของ CRP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CRP คือ -- USD
ปีนี้ CRP จะสูงขึ้นอีกไหม?
CRP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CRP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:06:42 (UTC+8)

