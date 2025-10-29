CryptoLoots ราคา (CLOOTS)
-0.95%
-8.29%
-43.67%
-43.67%
ราคาเรียลไทม์ CryptoLoots (CLOOTS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCLOOTS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CLOOTS คือ $ 0.00211204 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CLOOTS มีการเปลี่ยนแปลง -0.95% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.29% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -43.67% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CryptoLoots คือ $ 139.49K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CLOOTS คือ 985.21M โดยมีอุปทานรวมที่ 985208514.401081 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 139.49K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CryptoLoots เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CryptoLoots เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CryptoLoots เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CryptoLoots เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-8.29%
|30 วัน
|$ 0
|+138.85%
|60 วัน
|$ 0
|-40.64%
|90 วัน
|$ 0
|--
CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.
Cryptoloots
Copy
tokenomicsToken CryptoLoots
The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.
The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.
Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CryptoLoots (CLOOTS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CLOOTSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
