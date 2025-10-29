ราคาปัจจุบัน Crypto Factor วันนี้ คือ 0.01333507 USD ติดตามการอัปเดตราคา CFR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CFR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Crypto Factor วันนี้ คือ 0.01333507 USD ติดตามการอัปเดตราคา CFR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CFR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CFR

ข้อมูลราคา CFR

เอกสารไวท์เปเปอร์ CFR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CFR

โทเคโนมิกส์ CFR

การคาดการณ์ราคา CFR

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Crypto Factor โลโก้

Crypto Factor ราคา (CFR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CFR เป็น USD

$0.01333507
$0.01333507$0.01333507
-2.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Crypto Factor (CFR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:06:35 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Crypto Factor (CFR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01325499
$ 0.01325499$ 0.01325499
ต่ำสุด 24h
$ 0.0138317
$ 0.0138317$ 0.0138317
สูงสุด 24h

$ 0.01325499
$ 0.01325499$ 0.01325499

$ 0.0138317
$ 0.0138317$ 0.0138317

$ 0.0402748
$ 0.0402748$ 0.0402748

$ 0.01107902
$ 0.01107902$ 0.01107902

-0.59%

-2.78%

-6.27%

-6.27%

ราคาเรียลไทม์ Crypto Factor (CFR) คือ $0.01333507 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCFR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01325499 และราคาสูงสุด $ 0.0138317 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CFR คือ $ 0.0402748 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01107902

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CFR มีการเปลี่ยนแปลง -0.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.78% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.27% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Crypto Factor (CFR) ข้อมูลการตลาด

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Crypto Factor คือ $ 1.33M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CFR คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.33M

ประวัติราคา Crypto Factor (CFR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Crypto Factor เป็น USD เท่ากับ $ -0.00038245817260738
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crypto Factor เป็น USD เท่ากับ $ -0.0053845479
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crypto Factor เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crypto Factor เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00038245817260738-2.78%
30 วัน$ -0.0053845479-40.37%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Crypto Factor (USD)

Crypto Factor (CFR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Crypto Factor (CFR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Crypto Factor

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Crypto Factor ตอนนี้!

CFR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Crypto Factor (CFR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Crypto Factor (CFR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CFRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Crypto Factor (CFR)

วันนี้ Crypto Factor (CFR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CFR เป็นUSD คือ 0.01333507 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CFR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CFR เป็น USD คือ $ 0.01333507 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Crypto Factor คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CFR คือ $ 1.33M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CFR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CFR คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CFR คือเท่าใด?
CFR ถึงราคา ATH ที่ 0.0402748 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CFR คือเท่าไร?
CFR ถึงราคา ATL ที่ 0.01107902 USD
ปริมาณการเทรดของ CFR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CFR คือ -- USD
ปีนี้ CFR จะสูงขึ้นอีกไหม?
CFR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CFR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:06:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Crypto Factor (CFR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,197.43
$115,197.43$115,197.43

+0.48%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,132.95
$4,132.95$4,132.95

+0.88%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03905
$0.03905$0.03905

-15.91%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.32
$200.32$200.32

+0.71%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9180
$3.9180$3.9180

+1.57%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,132.95
$4,132.95$4,132.95

+0.88%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,197.43
$115,197.43$115,197.43

+0.48%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.32
$200.32$200.32

+0.71%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6620
$2.6620$2.6620

+0.98%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20191
$0.20191$0.20191

+1.07%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008820
$0.008820$0.008820

-11.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.697
$1.697$1.697

+126.26%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000424
$0.0000000424$0.0000000424

+393.02%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00178
$0.00178$0.00178

+78.00%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0127
$0.0127$0.0127

+58.75%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000067
$0.0000000000000000067$0.0000000000000000067

+48.88%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000229
$0.000000000000000000000229$0.000000000000000000000229

+34.70%