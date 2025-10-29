ราคาปัจจุบัน ChadFi วันนี้ คือ 0.00072421 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHADFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CHADFI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ChadFi วันนี้ คือ 0.00072421 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHADFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CHADFI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ChadFi ราคา (CHADFI)

ราคาปัจจุบัน 1 CHADFI เป็น USD

$0.00072424
$0.00072424$0.00072424
-2.30%1D
ChadFi (CHADFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:54:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ChadFi (CHADFI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00071519
$ 0.00071519$ 0.00071519
ต่ำสุด 24h
$ 0.00074161
$ 0.00074161$ 0.00074161
สูงสุด 24h

$ 0.00071519
$ 0.00071519$ 0.00071519

$ 0.00074161
$ 0.00074161$ 0.00074161

$ 0.00174818
$ 0.00174818$ 0.00174818

$ 0.00062393
$ 0.00062393$ 0.00062393

-0.20%

-2.31%

-17.98%

-17.98%

ราคาเรียลไทม์ ChadFi (CHADFI) คือ $0.00072421 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCHADFI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00071519 และราคาสูงสุด $ 0.00074161 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CHADFI คือ $ 0.00174818 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00062393

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CHADFI มีการเปลี่ยนแปลง -0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.31% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -17.98% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ChadFi (CHADFI) ข้อมูลการตลาด

$ 724.21K
$ 724.21K$ 724.21K

--
----

$ 724.21K
$ 724.21K$ 724.21K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ChadFi คือ $ 724.21K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CHADFI คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 724.21K

ประวัติราคา ChadFi (CHADFI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ChadFi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ChadFi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001812749
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ChadFi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002966317
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ChadFi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004289642525162543

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.31%
30 วัน$ -0.0001812749-25.03%
60 วัน$ -0.0002966317-40.95%
90 วัน$ -0.0004289642525162543-37.19%

อะไรคือ ChadFi (CHADFI)

ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse

Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.

Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.

Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.

Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.

Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.

SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.

Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.

Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ChadFi (USD)

ChadFi (CHADFI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ChadFi (CHADFI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ChadFi

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ChadFi ตอนนี้!

CHADFI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ChadFi (CHADFI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ChadFi (CHADFI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CHADFIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ChadFi (CHADFI)

วันนี้ ChadFi (CHADFI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CHADFI เป็นUSD คือ 0.00072421 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CHADFI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CHADFI เป็น USD คือ $ 0.00072421 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ChadFi คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CHADFI คือ $ 724.21K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CHADFI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CHADFI คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CHADFI คือเท่าใด?
CHADFI ถึงราคา ATH ที่ 0.00174818 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CHADFI คือเท่าไร?
CHADFI ถึงราคา ATL ที่ 0.00062393 USD
ปริมาณการเทรดของ CHADFI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CHADFI คือ -- USD
ปีนี้ CHADFI จะสูงขึ้นอีกไหม?
CHADFI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CHADFI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:54:12 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

