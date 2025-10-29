ราคาปัจจุบัน Cel AI วันนี้ คือ 2.31 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN127 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SN127 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Cel AI วันนี้ คือ 2.31 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN127 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SN127 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SN127

ข้อมูลราคา SN127

โทเคโนมิกส์ SN127

การคาดการณ์ราคา SN127

Cel AI ราคา (SN127)

ราคาปัจจุบัน 1 SN127 เป็น USD

$2.31
$2.31$2.31
+31.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cel AI (SN127) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:34:49 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Cel AI (SN127) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.75
$ 1.75$ 1.75
ต่ำสุด 24h
$ 2.7
$ 2.7$ 2.7
สูงสุด 24h

$ 1.75
$ 1.75$ 1.75

$ 2.7
$ 2.7$ 2.7

$ 3.29
$ 3.29$ 3.29

$ 0.385811
$ 0.385811$ 0.385811

-7.56%

+31.55%

+159.74%

+159.74%

ราคาเรียลไทม์ Cel AI (SN127) คือ $2.31 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSN127 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.75 และราคาสูงสุด $ 2.7 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SN127 คือ $ 3.29 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.385811

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SN127 มีการเปลี่ยนแปลง -7.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +31.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +159.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Cel AI (SN127) ข้อมูลการตลาด

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

--
----

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

1.19M
1.19M 1.19M

1,191,838.245609478
1,191,838.245609478 1,191,838.245609478

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cel AI คือ $ 2.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SN127 คือ 1.19M โดยมีอุปทานรวมที่ 1191838.245609478 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.80M

ประวัติราคา Cel AI (SN127) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cel AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.553975
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cel AI เป็น USD เท่ากับ $ +9.6413176860
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cel AI เป็น USD เท่ากับ $ +9.4327743510
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cel AI เป็น USD เท่ากับ $ +1.657711596248946

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.553975+31.55%
30 วัน$ +9.6413176860+417.37%
60 วัน$ +9.4327743510+408.35%
90 วัน$ +1.657711596248946+254.14%

อะไรคือ Cel AI (SN127)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Cel AI (USD)

Cel AI (SN127) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Cel AI (SN127) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Cel AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Cel AI ตอนนี้!

SN127 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Cel AI (SN127)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Cel AI (SN127) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SN127โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cel AI (SN127)

วันนี้ Cel AI (SN127) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SN127 เป็นUSD คือ 2.31 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SN127 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SN127 เป็น USD คือ $ 2.31 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Cel AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SN127 คือ $ 2.80M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SN127 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SN127 คือ 1.19M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SN127 คือเท่าใด?
SN127 ถึงราคา ATH ที่ 3.29 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SN127 คือเท่าไร?
SN127 ถึงราคา ATL ที่ 0.385811 USD
ปริมาณการเทรดของ SN127 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SN127 คือ -- USD
ปีนี้ SN127 จะสูงขึ้นอีกไหม?
SN127 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SN127 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:34:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cel AI (SN127)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

