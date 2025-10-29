ราคาปัจจุบัน catty วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CATTY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CATTY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน catty วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CATTY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CATTY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CATTY

ข้อมูลราคา CATTY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CATTY

โทเคโนมิกส์ CATTY

การคาดการณ์ราคา CATTY

catty โลโก้

catty ราคา (CATTY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CATTY เป็น USD

$0.00010252
$0.00010252$0.00010252
-0.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม
USD
catty (CATTY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:34:42 (UTC+8)

ข้อมูลราคา catty (CATTY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.40%

+6.32%

+6.32%

ราคาเรียลไทม์ catty (CATTY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCATTY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CATTY คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CATTY มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.40% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +6.32% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

catty (CATTY) ข้อมูลการตลาด

$ 102.52K
$ 102.52K$ 102.52K

--
----

$ 102.52K
$ 102.52K$ 102.52K

999.95M
999.95M 999.95M

999,945,890.278875
999,945,890.278875 999,945,890.278875

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ catty คือ $ 102.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CATTY คือ 999.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 999945890.278875 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 102.52K

ประวัติราคา catty (CATTY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา catty เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา catty เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา catty เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา catty เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.40%
30 วัน$ 0-20.99%
60 วัน$ 0-65.45%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ catty (CATTY)

Catty is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. The token originated as a spontaneous creation by a long-time Ethereum user exploring Solana through the Jupiter Mobile app and Jupiter Studio. Initially intended as a lighthearted experiment with token launch tools, Catty quickly attracted attention from the Solana community due to its humorous backstory and organic social media presence. The project embraces a playful, meme-focused culture while leveraging the speed, low fees, and accessibility of Solana’s ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา catty (USD)

catty (CATTY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ catty (CATTY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ catty

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา catty ตอนนี้!

CATTY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ catty (CATTY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ catty (CATTY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CATTYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ catty (CATTY)

วันนี้ catty (CATTY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CATTY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CATTY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CATTY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ catty คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CATTY คือ $ 102.52K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CATTY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CATTY คือ 999.95M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CATTY คือเท่าใด?
CATTY ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CATTY คือเท่าไร?
CATTY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ CATTY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CATTY คือ -- USD
ปีนี้ CATTY จะสูงขึ้นอีกไหม?
CATTY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CATTY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:34:42 (UTC+8)

