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โทเค็น ความจริงเสมือน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ความจริงเสมือน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004893
-0.36%
+2.27%
-0.20%
$ 4.94M
$ 11.84M
2
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060517
0.00%
--
-1.43%
$ 2.30M
$ 6.57
3
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002625
+0.34%
+1.44%
-3.11%
$ 2.16M
$ 21.55M
4
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.02870709
0.00%
--
+0.20%
$ 1.17M
$ 4.12
5
Riser
Riser
RIS
$ 0.00056153
-0.18%
0.00%
-1.92%
$ 562.54K
$ 5.02K
6
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00848908
-0.01%
-0.01%
+4.91%
$ 254.39K
$ 509.39
7
holoride
holoride
RIDE
$ 0.00012891
-0.10%
0.00%
-5.25%
$ 113.43K
$ 0.00
8
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3.402E-5
0.00%
+0.70%
+5.19%
$ 34.02K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ความจริงเสมือน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ความจริงเสมือน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $11.53M
โทเค็น ความจริงเสมือน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ความจริงเสมือน ที่ติดตามบน MEXC นั้น PAAL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ความจริงเสมือน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ความจริงเสมือน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ความจริงเสมือน ยอดนิยม รวมถึง PAAL, CUBE, CEEK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ความจริงเสมือน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ความจริงเสมือน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $11.53M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ความจริงเสมือน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง