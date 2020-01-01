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โทเค็น เงินแบบโทเค็นไนซ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เงินแบบโทเค็นไนซ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Dominion Silver
Dominion Silver
SILV
$ 64.74
-0.17%
+0.01%
+0.08%
$ 6.00M
$ 1.75M
2
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 65.17
-0.02%
+0.00%
-0.69%
$ 4.76M
$ 15.71K
3
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
4
SILVER
SILVER
KAG
$ 50.81
+0.04%
+3.74%
+1.46%
--
$ 2.32K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เงินแบบโทเค็นไนซ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เงินแบบโทเค็นไนซ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 4 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $10.98M
โทเค็น เงินแบบโทเค็นไนซ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เงินแบบโทเค็นไนซ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น KAG แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.74% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เงินแบบโทเค็นไนซ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 4 เงินแบบโทเค็นไนซ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เงินแบบโทเค็นไนซ์ ยอดนิยม รวมถึง SILV, XAGM, SLVR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เงินแบบโทเค็นไนซ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เงินแบบโทเค็นไนซ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $10.98M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เงินแบบโทเค็นไนซ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง