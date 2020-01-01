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โทเค็น เกมจำลองสถานการณ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เกมจำลองสถานการณ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0,2604
-0,04%
0,00%
-0,04%
$ 126,69M
$ 417,12K
2
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,06342
-0,08%
-1,30%
-4,62%
$ 126,36M
$ 849,96K
3
$ 0,03959
-0,23%
-0,70%
-3,97%
$ 116,48M
$ 1,54M
4
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0,13818
-1,52%
+10,16%
+13,41%
$ 13,74M
$ 1,64M
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0,01341
+3,95%
+5,33%
-4,82%
$ 6,71M
$ 4,49M
6
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0,00056758
-0,05%
-0,08%
+1,67%
$ 125,18K
$ 41,04
7
MARS4
MARS4
MARS4
$ 5,51E-6
0,00%
-37,50%
-51,41%
$ 22,06K
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คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เกมจำลองสถานการณ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เกมจำลองสถานการณ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 7 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $390.14M
โทเค็น เกมจำลองสถานการณ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เกมจำลองสถานการณ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น ALICE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 10.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เกมจำลองสถานการณ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 7 เกมจำลองสถานการณ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เกมจำลองสถานการณ์ ยอดนิยม รวมถึง ALE, MANA, SAND. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เกมจำลองสถานการณ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เกมจำลองสถานการณ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $390.14M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกมจำลองสถานการณ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง