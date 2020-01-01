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โทเค็น ลอนช์แพด NFT ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ลอนช์แพด NFT เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Nomu
Nomu
NOMU
$ 0.00219626
+0.05%
+0.01%
-6.04%
$ 2.20M
$ 171.95
2
GOTM
GOTM
GOTM
$ 0.00100641
-0.12%
-0.00%
-4.75%
$ 773.33K
$ 223.08
3
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00018597
0.00%
--
0.00%
$ 185.97K
$ 3.32
4
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.0003793
+1.01%
--
-7.03%
$ 154.49K
$ 196.80
5
Spores Network
Spores Network
SPO
$ 9.322E-5
-1.80%
-2.80%
-2.56%
$ 98.65K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ลอนช์แพด NFT คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ลอนช์แพด NFT เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $3.41M
โทเค็น ลอนช์แพด NFT ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ลอนช์แพด NFT ที่ติดตามบน MEXC นั้น NOMU แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ลอนช์แพด NFT กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 ลอนช์แพด NFT ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ลอนช์แพด NFT ยอดนิยม รวมถึง NOMU, GOTM, DADA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ลอนช์แพด NFT คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ลอนช์แพด NFT ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $3.41M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอนช์แพด NFT นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง