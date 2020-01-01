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โทเค็น ระบบนิเวศ CreatorBid ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ CreatorBid เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Sally A1C
Sally A1C
A1C
$ 0.01382404
+0.02%
+0.01%
-0.21%
$ 290.30K
$ 220.78
2
CLAWLETT
CLAWLETT
CLAWLETT
$ 0.00902272
+0.08%
--
-4.29%
$ 189.04K
$ 3.29
3
AION 5100
AION 5100
AION
$ 0.00396694
+0.05%
-0.09%
-13.38%
$ 83.31K
$ 1.74K
4
Karum
Karum
KARUM
$ 0.00143702
+0.06%
--
+1.11%
$ 30.18K
$ 29.39
5
Agent Zero
Agent Zero
$WSB
$ 0.00122188
0.00%
--
-0.31%
$ 25.66K
$ 39.85
6
Shogun
Shogun
SHOGUN
$ 0.00086806
0.00%
--
+0.71%
$ 18.23K
$ 6.55
7
Project Nostradamus
Project Nostradamus
$AMEN
$ 0.00082249
0.00%
--
-2.85%
$ 17.27K
$ 17.03

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ CreatorBid คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ CreatorBid เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 7 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $653.99K
โทเค็น ระบบนิเวศ CreatorBid ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ CreatorBid ที่ติดตามบน MEXC นั้น A1C แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ CreatorBid กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 7 ระบบนิเวศ CreatorBid ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ CreatorBid ยอดนิยม รวมถึง A1C, CLAWLETT, AION. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ CreatorBid คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ CreatorBid ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $653.99K ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ CreatorBid นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง