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โทเค็น มีมสินค้าโภคภัณฑ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มีมสินค้าโภคภัณฑ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Stairway to gold
Stairway to gold
GOLD
$ 0.00318497
+0.10%
-0.02%
+31.81%
$ 3.18M
$ 15.69K
2
American Oil Reserve
American Oil Reserve
AOR
$ 4.83E-5
0.00%
0.00%
-1.45%
$ 48.30K
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คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มีมสินค้าโภคภัณฑ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มีมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 2 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $3.23M
โทเค็น มีมสินค้าโภคภัณฑ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มีมสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น AOR แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มีมสินค้าโภคภัณฑ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 2 มีมสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มีมสินค้าโภคภัณฑ์ ยอดนิยม รวมถึง GOLD, AOR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มีมสินค้าโภคภัณฑ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มีมสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $3.23M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มีมสินค้าโภคภัณฑ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง