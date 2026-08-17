ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Stairway to gold วันนี้ คือ 0.00328718 USD มูลค่าตลาด GOLD เท่ากับ 3,286,528 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOLD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Stairway to gold วันนี้ คือ 0.00328718 USD มูลค่าตลาด GOLD เท่ากับ 3,286,528 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOLD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GOLD

ข้อมูลราคา GOLD

GOLD คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GOLD

โทเคโนมิกส์ GOLD

การคาดการณ์ราคา GOLD

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Stairway to gold โลโก้

Stairway to gold ราคา (GOLD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GOLD เป็น USD

$0.00329191
$0.00329191$0.00329191
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Stairway to gold (GOLD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:28:33 (UTC+8)

ราคา Stairway to gold วันนี้

ราคาปัจจุบัน Stairway to gold (GOLD) วันนี้ $ 0.00328718, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GOLD เป็น USD คือ $ 0.00328718 ต่อ GOLD.

Stairway to gold มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,286,528 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 997.83M GOLD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GOLD เทรดระหว่าง $ 0.0030394 (ต่ำ) กับ $ 0.00334782 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0033541 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GOLD เคลื่อนไหว +0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +33.53% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 17.89K.

Stairway to gold (GOLD) ข้อมูลการตลาด

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

$ 17.89K
$ 17.89K$ 17.89K

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

997.83M
997.83M 997.83M

999,993,506.541858
999,993,506.541858 999,993,506.541858

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stairway to gold คือ $ 3.29M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 17.89K อุปทานหมุนเวียนของ GOLD คือ 997.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 999993506.541858 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.29M

ประวัติราคา Stairway to gold USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0030394
$ 0.0030394$ 0.0030394
ต่ำสุด 24h
$ 0.00334782
$ 0.00334782$ 0.00334782
สูงสุด 24h

$ 0.0030394
$ 0.0030394$ 0.0030394

$ 0.00334782
$ 0.00334782$ 0.00334782

$ 0.0033541
$ 0.0033541$ 0.0033541

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-1.46%

+33.53%

+33.53%

ประวัติราคา Stairway to gold (GOLD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stairway to gold เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stairway to gold เป็น USD เท่ากับ $ +0.0082984218
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stairway to gold เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stairway to gold เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000040315245133

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.46%
30 วัน$ +0.0082984218+252.45%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.0000000040315245133-0.00%

การคาดการณ์ราคา Stairway to gold

การคาดการณ์ราคา Stairway to gold (GOLD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GOLD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Stairway to gold (GOLD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Stairway to gold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Stairway to gold จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GOLD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Stairway to gold

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Stairway to gold (GOLD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Commodities MemeMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Stairway to gold

ราคาปัจจุบันของ Stairway to gold คือเท่าไร?

ราคาสดของ Stairway to gold (GOLD) คือ ฿0.1061619637749213192000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Stairway to gold ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Stairway to gold อยู่ในอันดับที่ #1843 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿106140906.94189688832000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ GOLD มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ GOLD คือ 997826642.402457 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Stairway to gold เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Stairway to gold เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.098159721310514136000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.1081203784292180808000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Stairway to gold ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Stairway to gold เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿0.108323195777981004000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ GOLD ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Stairway to gold?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -1.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Commodities Meme การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stairway to gold

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:28:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Stairway to gold (GOLD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stairway to gold

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040108
$0.040108$0.040108

+141.62%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06812
$0.06812$0.06812

-4.29%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001745
$0.001745$0.001745

-28.04%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008178
$0.008178$0.008178

-6.85%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01951
$0.01951$0.01951

+178.31%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040108
$0.040108$0.040108

+141.62%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002924
$0.0002924$0.0002924

+93.64%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2177
$1.2177$1.2177

+60.22%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.002062
$0.002062$0.002062

+41.23%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?