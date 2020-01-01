ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Canto ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Canto เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.47
+0.14%
-0.07%
+4.62%
$ 755.71M
$ 211.45K
2
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01117764
-0.04%
-0.01%
+0.15%
$ 4.20M
$ 21.43K
3
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02548809
-2.02%
-0.00%
-2.55%
$ 1.73M
$ 239.84
4
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.00110183
0.00%
--
0.00%
$ 670.43K
$ 172.09
5
OmniCat
OmniCat
OMNI
$ 4.76E-6
-0.21%
+1.90%
-1.86%
$ 216.62K
--
6
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Canto คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Canto เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $762.66M
โทเค็น ระบบนิเวศ Canto ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Canto ที่ติดตามบน MEXC นั้น OMNI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Canto กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 ระบบนิเวศ Canto ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Canto ยอดนิยม รวมถึง ATOM, FBOMB, TAROT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Canto คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Canto ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $762.66M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Canto นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง