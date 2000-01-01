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โทเค็น BRC-20 ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม BRC-20 เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0,000002595
-0,31%
-2,00%
-9,56%
$ 1,07B
$ 38,63B
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2599
-0,04%
+1,33%
-5,57%
$ 129,60M
$ 435,77K
3
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3,407
+0,03%
-1,99%
-1,96%
$ 71,55M
$ 17,17K
4
SATS
SATS
SATS
$ 0,000000010485
+0,31%
-1,43%
+0,25%
$ 22,09M
$ 7,00T
5
TurtSat
TurtSat
TURT
$ 0,00030576
+0,32%
-0,03%
-26,84%
$ 187,65K
$ 29,50K
6
Multibit
Multibit
MUBI
$ 0,00018453
+0,06%
-0,37%
-4,78%
$ 175,32K
$ 128,77
7
Ordiswap
Ordiswap
ORDS
$ 0,00011682
0,00%
--
-2,41%
$ 116,76K
$ 25,67
8
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0,00407709
0,00%
--
+1,65%
$ 29,98K
$ 8,14
9
Rats
Rats
RATS
$ 0,00004108
+0,44%
-0,20%
-5,26%
--
$ 1,52B

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น BRC-20 คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น BRC-20 เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.30B
โทเค็น BRC-20 ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น BRC-20 ที่ติดตามบน MEXC นั้น TRAC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น BRC-20 กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 BRC-20 ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น BRC-20 ยอดนิยม รวมถึง PEPE, TRAC, ORDI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ BRC-20 คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น BRC-20 ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.30B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม BRC-20 นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง