ราคาปัจจุบัน CAPY วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAPY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAPY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน CAPY วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAPY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAPY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAPY

ข้อมูลราคา CAPY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CAPY

โทเคโนมิกส์ CAPY

การคาดการณ์ราคา CAPY

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

CAPY โลโก้

CAPY ราคา (CAPY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CAPY เป็น USD

--
----
-0.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
CAPY (CAPY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:38:52 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CAPY (CAPY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00165284
$ 0.00165284$ 0.00165284

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-0.80%

-0.57%

-0.57%

ราคาเรียลไทม์ CAPY (CAPY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCAPY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CAPY คือ $ 0.00165284 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CAPY มีการเปลี่ยนแปลง -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.80% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.57% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CAPY (CAPY) ข้อมูลการตลาด

$ 14.13K
$ 14.13K$ 14.13K

--
----

$ 14.13K
$ 14.13K$ 14.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CAPY คือ $ 14.13K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CAPY คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.13K

ประวัติราคา CAPY (CAPY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CAPY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAPY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAPY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAPY เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.80%
30 วัน$ 0+2.60%
60 วัน$ 0-0.32%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ CAPY (CAPY)

$CAPY is a meme token inspired by the capybara — a super chill, social animal that’s popular online. This project isn’t about complicated tech or financial tricks; it’s all about community, fun, and internet culture. $CAPY uses humor and viral energy with a strong Spanish-speaking community backing it. The goal is to become a well-known meme icon and later release NFT collectibles to build a real sense of community.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา CAPY (USD)

CAPY (CAPY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CAPY (CAPY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CAPY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CAPY ตอนนี้!

CAPY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ CAPY (CAPY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CAPY (CAPY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CAPYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CAPY (CAPY)

วันนี้ CAPY (CAPY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CAPY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CAPY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CAPY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CAPY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CAPY คือ $ 14.13K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CAPY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CAPY คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CAPY คือเท่าใด?
CAPY ถึงราคา ATH ที่ 0.00165284 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CAPY คือเท่าไร?
CAPY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ CAPY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CAPY คือ -- USD
ปีนี้ CAPY จะสูงขึ้นอีกไหม?
CAPY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CAPY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:38:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CAPY (CAPY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,899.71
$112,899.71$112,899.71

-1.51%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,970.00
$3,970.00$3,970.00

-3.09%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04077
$0.04077$0.04077

-12.20%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.16
$193.16$193.16

-2.88%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9899
$3.9899$3.9899

+3.43%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,970.00
$3,970.00$3,970.00

-3.09%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,899.71
$112,899.71$112,899.71

-1.51%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.16
$193.16$193.16

-2.88%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5898
$2.5898$2.5898

-1.75%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19248
$0.19248$0.19248

-3.64%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009720
$0.009720$0.009720

-2.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.475
$1.475$1.475

+96.66%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000437
$0.0000000437$0.0000000437

+408.13%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.007100
$0.007100$0.007100

+184.00%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00198
$0.00198$0.00198

+98.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.475
$1.475$1.475

+96.66%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000081
$0.0000000000000000081$0.0000000000000000081

+80.00%