ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KUMA

ข้อมูลราคา KUMA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KUMA

โทเคโนมิกส์ KUMA

การคาดการณ์ราคา KUMA

Captain Kuma ราคา (KUMA)

ราคาปัจจุบัน 1 KUMA เป็น USD

$0.00743645
$0.00743645
+0.10%1D
USD
Captain Kuma (KUMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:04:28 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Captain Kuma (KUMA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00720353
$ 0.00720353
ต่ำสุด 24h
$ 0.00759341
$ 0.00759341
สูงสุด 24h

$ 0.00720353
$ 0.00720353

$ 0.00759341
$ 0.00759341

$ 0.01017393
$ 0.01017393

$ 0.0060112
$ 0.0060112

+2.13%

+0.19%

+4.02%

+4.02%

ราคาเรียลไทม์ Captain Kuma (KUMA) คือ $0.00743645 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKUMA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00720353 และราคาสูงสุด $ 0.00759341 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KUMA คือ $ 0.01017393 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0060112

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KUMA มีการเปลี่ยนแปลง +2.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.02% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Captain Kuma (KUMA) ข้อมูลการตลาด

$ 6.59M
$ 6.59M

--
--

$ 6.59M
$ 6.59M

899.99M
899.99M

899,994,370.0469234
899,994,370.0469234

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Captain Kuma คือ $ 6.59M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KUMA คือ 899.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 899994370.0469234 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.59M

ประวัติราคา Captain Kuma (KUMA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Captain Kuma เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Captain Kuma เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Captain Kuma เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Captain Kuma เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.19%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Captain Kuma (USD)

Captain Kuma (KUMA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Captain Kuma (KUMA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Captain Kuma

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Captain Kuma ตอนนี้!

KUMA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Captain Kuma (KUMA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Captain Kuma (KUMA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KUMAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Captain Kuma (KUMA)

วันนี้ Captain Kuma (KUMA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KUMA เป็นUSD คือ 0.00743645 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KUMA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KUMA เป็น USD คือ $ 0.00743645 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Captain Kuma คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KUMA คือ $ 6.59M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KUMA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KUMA คือ 899.99M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KUMA คือเท่าใด?
KUMA ถึงราคา ATH ที่ 0.01017393 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KUMA คือเท่าไร?
KUMA ถึงราคา ATL ที่ 0.0060112 USD
ปริมาณการเทรดของ KUMA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KUMA คือ -- USD
ปีนี้ KUMA จะสูงขึ้นอีกไหม?
KUMA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KUMA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:04:28 (UTC+8)

