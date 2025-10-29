ราคาปัจจุบัน CaoCao วันนี้ คือ 0.071095 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAOCAO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAOCAO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน CaoCao วันนี้ คือ 0.071095 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAOCAO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAOCAO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.071095
-3.80%1D
CaoCao (CAOCAO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:04:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CaoCao (CAOCAO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.067232
ต่ำสุด 24h
$ 0.075051
สูงสุด 24h

$ 0.067232
$ 0.075051
$ 0.294909
$ 0.063527
+0.70%

-3.82%

-19.46%

-19.46%

ราคาเรียลไทม์ CaoCao (CAOCAO) คือ $0.071095 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCAOCAO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.067232 และราคาสูงสุด $ 0.075051 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CAOCAO คือ $ 0.294909 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.063527

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CAOCAO มีการเปลี่ยนแปลง +0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.82% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -19.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CaoCao (CAOCAO) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CaoCao คือ $ 2.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CAOCAO คือ 30.37M โดยมีอุปทานรวมที่ 30372787.39000428 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.17M

ประวัติราคา CaoCao (CAOCAO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CaoCao เป็น USD เท่ากับ $ -0.00282373558351664
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CaoCao เป็น USD เท่ากับ $ -0.0406994062
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CaoCao เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CaoCao เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00282373558351664-3.82%
30 วัน$ -0.0406994062-57.24%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ CaoCao (CAOCAO)

A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era.

CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the “Three Kingdoms Community.” The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy.

With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา CaoCao (USD)

CaoCao (CAOCAO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CaoCao (CAOCAO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CaoCao

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CaoCao ตอนนี้!

CAOCAO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ CaoCao (CAOCAO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CaoCao (CAOCAO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CAOCAOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CaoCao (CAOCAO)

วันนี้ CaoCao (CAOCAO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CAOCAO เป็นUSD คือ 0.071095 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CAOCAO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CAOCAO เป็น USD คือ $ 0.071095 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CaoCao คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CAOCAO คือ $ 2.17M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CAOCAO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CAOCAO คือ 30.37M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CAOCAO คือเท่าใด?
CAOCAO ถึงราคา ATH ที่ 0.294909 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CAOCAO คือเท่าไร?
CAOCAO ถึงราคา ATL ที่ 0.063527 USD
ปริมาณการเทรดของ CAOCAO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CAOCAO คือ -- USD
ปีนี้ CAOCAO จะสูงขึ้นอีกไหม?
CAOCAO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CAOCAO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

