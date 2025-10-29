CaoCao ราคา (CAOCAO)
+0.70%
-3.82%
-19.46%
-19.46%
ราคาเรียลไทม์ CaoCao (CAOCAO) คือ $0.071095 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCAOCAO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.067232 และราคาสูงสุด $ 0.075051 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CAOCAO คือ $ 0.294909 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.063527
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CAOCAO มีการเปลี่ยนแปลง +0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.82% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -19.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CaoCao คือ $ 2.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CAOCAO คือ 30.37M โดยมีอุปทานรวมที่ 30372787.39000428 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.17M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CaoCao เป็น USD เท่ากับ $ -0.00282373558351664
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CaoCao เป็น USD เท่ากับ $ -0.0406994062
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CaoCao เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CaoCao เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00282373558351664
|-3.82%
|30 วัน
|$ -0.0406994062
|-57.24%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era.
CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the “Three Kingdoms Community.” The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy.
With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.
