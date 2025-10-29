ราคาปัจจุบัน Caesar วันนี้ คือ 0.01028766 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAESAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAESAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Caesar วันนี้ คือ 0.01028766 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAESAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAESAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAESAR

ข้อมูลราคา CAESAR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CAESAR

โทเคโนมิกส์ CAESAR

การคาดการณ์ราคา CAESAR

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Caesar โลโก้

Caesar ราคา (CAESAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CAESAR เป็น USD

$0.01028764
$0.01028764$0.01028764
-0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Caesar (CAESAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:03:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Caesar (CAESAR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01011592
$ 0.01011592$ 0.01011592
ต่ำสุด 24h
$ 0.01070513
$ 0.01070513$ 0.01070513
สูงสุด 24h

$ 0.01011592
$ 0.01011592$ 0.01011592

$ 0.01070513
$ 0.01070513$ 0.01070513

$ 0.02986281
$ 0.02986281$ 0.02986281

$ 0.00704573
$ 0.00704573$ 0.00704573

-0.42%

-0.76%

-15.46%

-15.46%

ราคาเรียลไทม์ Caesar (CAESAR) คือ $0.01028766 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCAESAR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01011592 และราคาสูงสุด $ 0.01070513 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CAESAR คือ $ 0.02986281 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00704573

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CAESAR มีการเปลี่ยนแปลง -0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.76% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -15.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Caesar (CAESAR) ข้อมูลการตลาด

$ 10.28M
$ 10.28M$ 10.28M

--
----

$ 10.28M
$ 10.28M$ 10.28M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,912.298896
999,999,912.298896 999,999,912.298896

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Caesar คือ $ 10.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CAESAR คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999912.298896 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.28M

ประวัติราคา Caesar (CAESAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Caesar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caesar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039226271
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caesar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0053763197
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caesar เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.76%
30 วัน$ -0.0039226271-38.12%
60 วัน$ -0.0053763197-52.25%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Caesar (CAESAR)

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Caesar (USD)

Caesar (CAESAR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Caesar (CAESAR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Caesar

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Caesar ตอนนี้!

CAESAR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Caesar (CAESAR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Caesar (CAESAR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CAESARโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Caesar (CAESAR)

วันนี้ Caesar (CAESAR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CAESAR เป็นUSD คือ 0.01028766 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CAESAR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CAESAR เป็น USD คือ $ 0.01028766 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Caesar คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CAESAR คือ $ 10.28M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CAESAR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CAESAR คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CAESAR คือเท่าใด?
CAESAR ถึงราคา ATH ที่ 0.02986281 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CAESAR คือเท่าไร?
CAESAR ถึงราคา ATL ที่ 0.00704573 USD
ปริมาณการเทรดของ CAESAR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CAESAR คือ -- USD
ปีนี้ CAESAR จะสูงขึ้นอีกไหม?
CAESAR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CAESAR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:03:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Caesar (CAESAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,148.48
$115,148.48$115,148.48

+0.44%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,130.71
$4,130.71$4,130.71

+0.82%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03864
$0.03864$0.03864

-16.79%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.07
$200.07$200.07

+0.58%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8731
$3.8731$3.8731

+0.40%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,130.71
$4,130.71$4,130.71

+0.82%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,148.48
$115,148.48$115,148.48

+0.44%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.07
$200.07$200.07

+0.58%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6565
$2.6565$2.6565

+0.77%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20190
$0.20190$0.20190

+1.06%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008900
$0.008900$0.008900

-11.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.737
$1.737$1.737

+131.60%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000414
$0.0000000414$0.0000000414

+381.39%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00179
$0.00179$0.00179

+79.00%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0129
$0.0129$0.0129

+61.25%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000068
$0.0000000000000000068$0.0000000000000000068

+51.11%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000230
$0.000000000000000000000230$0.000000000000000000000230

+35.29%