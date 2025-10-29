Caesar ราคา (CAESAR)
ราคาเรียลไทม์ Caesar (CAESAR) คือ $0.01028766 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCAESAR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01011592 และราคาสูงสุด $ 0.01070513 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CAESAR คือ $ 0.02986281 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00704573
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CAESAR มีการเปลี่ยนแปลง -0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.76% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -15.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Caesar คือ $ 10.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CAESAR คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999912.298896 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.28M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Caesar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caesar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039226271
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caesar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0053763197
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caesar เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.76%
|30 วัน
|$ -0.0039226271
|-38.12%
|60 วัน
|$ -0.0053763197
|-52.25%
|90 วัน
|$ 0
|--
Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.
Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.
