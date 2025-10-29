ราคาปัจจุบัน Bware วันนี้ คือ 0.088137 USD ติดตามการอัปเดตราคา INFRA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา INFRA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Bware วันนี้ คือ 0.088137 USD ติดตามการอัปเดตราคา INFRA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา INFRA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Bware โลโก้

Bware ราคา (INFRA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 INFRA เป็น USD

$0.08814
$0.08814
-0.60%1D
Bware (INFRA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:33:55 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Bware (INFRA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+0.08%

-0.55%

+0.88%

+0.88%

ราคาเรียลไทม์ Bware (INFRA) คือ $0.088137 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดINFRA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.085326 และราคาสูงสุด $ 0.088719 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ INFRA คือ $ 2.45 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.082317

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น INFRA มีการเปลี่ยนแปลง +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Bware (INFRA) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bware คือ $ 440.15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ INFRA คือ 4.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.81M

ประวัติราคา Bware (INFRA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bware เป็น USD เท่ากับ $ -0.00049149529487185
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bware เป็น USD เท่ากับ $ -0.0074343471
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bware เป็น USD เท่ากับ $ -0.0156125264
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bware เป็น USD เท่ากับ $ -0.0284497302748358

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00049149529487185-0.55%
30 วัน$ -0.0074343471-8.43%
60 วัน$ -0.0156125264-17.71%
90 วัน$ -0.0284497302748358-24.40%

อะไรคือ Bware (INFRA)

What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.

What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.

History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.

What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.

What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Bware (USD)

Bware (INFRA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Bware (INFRA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Bware

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Bware ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Bware (INFRA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bware (INFRA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ INFRAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bware (INFRA)

วันนี้ Bware (INFRA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน INFRA เป็นUSD คือ 0.088137 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน INFRA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ INFRA เป็น USD คือ $ 0.088137 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Bware คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ INFRA คือ $ 440.15K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ INFRA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ INFRA คือ 4.99M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ INFRA คือเท่าใด?
INFRA ถึงราคา ATH ที่ 2.45 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ INFRA คือเท่าไร?
INFRA ถึงราคา ATL ที่ 0.082317 USD
ปริมาณการเทรดของ INFRA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ INFRA คือ -- USD
ปีนี้ INFRA จะสูงขึ้นอีกไหม?
INFRA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา INFRA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
