ราคาเรียลไทม์ Bware (INFRA) คือ $0.088137 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดINFRA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.085326 และราคาสูงสุด $ 0.088719 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ INFRA คือ $ 2.45 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.082317
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น INFRA มีการเปลี่ยนแปลง +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bware คือ $ 440.15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ INFRA คือ 4.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.81M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bware เป็น USD เท่ากับ $ -0.00049149529487185
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bware เป็น USD เท่ากับ $ -0.0074343471
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bware เป็น USD เท่ากับ $ -0.0156125264
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bware เป็น USD เท่ากับ $ -0.0284497302748358
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00049149529487185
|-0.55%
|30 วัน
|$ -0.0074343471
|-8.43%
|60 วัน
|$ -0.0156125264
|-17.71%
|90 วัน
|$ -0.0284497302748358
|-24.40%
What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.
What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.
History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.
What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.
What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.
