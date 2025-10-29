ราคาปัจจุบัน BRO on BASE วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BRO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BRO on BASE วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BRO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BRO

ข้อมูลราคา BRO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BRO

โทเคโนมิกส์ BRO

การคาดการณ์ราคา BRO

BRO on BASE โลโก้

BRO on BASE ราคา (BRO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BRO เป็น USD

--
----
-3.20%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
BRO on BASE (BRO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:58:28 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BRO on BASE (BRO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-1.59%

-3.28%

-6.00%

-6.00%

ราคาเรียลไทม์ BRO on BASE (BRO) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBRO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BRO คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BRO มีการเปลี่ยนแปลง -1.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BRO on BASE (BRO) ข้อมูลการตลาด

$ 16.79K
$ 16.79K

--
----

$ 18.41K
$ 18.41K

897.45M
897.45M

984,032,153.0
984,032,153.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BRO on BASE คือ $ 16.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BRO คือ 897.45M โดยมีอุปทานรวมที่ 984032153.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 18.41K

ประวัติราคา BRO on BASE (BRO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BRO on BASE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BRO on BASE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BRO on BASE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BRO on BASE เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.28%
30 วัน$ 0-33.89%
60 วัน$ 0-16.19%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BRO on BASE (BRO)

We are a meme Community for BROS within the Crypto world

The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BRO on BASE (USD)

BRO on BASE (BRO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BRO on BASE (BRO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BRO on BASE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BRO on BASE ตอนนี้!

BRO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BRO on BASE (BRO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BRO on BASE (BRO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BROโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BRO on BASE (BRO)

วันนี้ BRO on BASE (BRO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BRO เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BRO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BRO เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BRO on BASE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BRO คือ $ 16.79K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BRO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BRO คือ 897.45M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BRO คือเท่าใด?
BRO ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BRO คือเท่าไร?
BRO ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BRO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BRO คือ -- USD
ปีนี้ BRO จะสูงขึ้นอีกไหม?
BRO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BRO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:58:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BRO on BASE (BRO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

