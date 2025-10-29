ราคาปัจจุบัน BNB DOGE วันนี้ คือ 0.00002025 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BNB DOGE วันนี้ คือ 0.00002025 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

BNB DOGE (BOGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:33:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BNB DOGE (BOGE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0000204
ต่ำสุด 24h
$ 0.00002203
สูงสุด 24h

$ 0.0000204
$ 0.00002203
$ 0.00118783
$ 0.00001987
-2.16%

-7.87%

-7.31%

-7.31%

ราคาเรียลไทม์ BNB DOGE (BOGE) คือ $0.00002025 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBOGE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0000204 และราคาสูงสุด $ 0.00002203 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BOGE คือ $ 0.00118783 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001987

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BOGE มีการเปลี่ยนแปลง -2.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BNB DOGE (BOGE) ข้อมูลการตลาด

$ 20.25K
--
$ 20.25K
1.00B
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BNB DOGE คือ $ 20.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BOGE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.25K

ประวัติราคา BNB DOGE (BOGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BNB DOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BNB DOGE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000092691
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BNB DOGE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000194347
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BNB DOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-7.87%
30 วัน$ -0.0000092691-45.77%
60 วัน$ -0.0000194347-95.97%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BNB DOGE (BOGE)

BNB DOGE is here to bring endless fun and smiles to the BNB world! With tiny paws, a fluffy tail, and a huge heart, this playful pup is ready to spread joy across the blockchain. Inspired by the legendary Doge but with extra cuteness, attitude, and a cheeky twist, BOGE is your new favorite companion. Join the pack, unleash the memes, and let’s bark, wag, and zoom our way all the way to the moon together!

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BNB DOGE (USD)

BNB DOGE (BOGE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BNB DOGE (BOGE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BNB DOGE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BNB DOGE ตอนนี้!

BOGE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BNB DOGE (BOGE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BNB DOGE (BOGE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BOGEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BNB DOGE (BOGE)

วันนี้ BNB DOGE (BOGE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BOGE เป็นUSD คือ 0.00002025 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BOGE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BOGE เป็น USD คือ $ 0.00002025 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BNB DOGE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BOGE คือ $ 20.25K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BOGE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BOGE คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BOGE คือเท่าใด?
BOGE ถึงราคา ATH ที่ 0.00118783 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BOGE คือเท่าไร?
BOGE ถึงราคา ATL ที่ 0.00001987 USD
ปริมาณการเทรดของ BOGE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BOGE คือ -- USD
ปีนี้ BOGE จะสูงขึ้นอีกไหม?
BOGE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BOGE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

