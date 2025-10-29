BNB DOGE ราคา (BOGE)
-2.16%
-7.87%
-7.31%
-7.31%
ราคาเรียลไทม์ BNB DOGE (BOGE) คือ $0.00002025 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBOGE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0000204 และราคาสูงสุด $ 0.00002203 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BOGE คือ $ 0.00118783 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001987
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BOGE มีการเปลี่ยนแปลง -2.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BNB DOGE คือ $ 20.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BOGE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.25K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BNB DOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BNB DOGE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000092691
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BNB DOGE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000194347
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BNB DOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-7.87%
|30 วัน
|$ -0.0000092691
|-45.77%
|60 วัน
|$ -0.0000194347
|-95.97%
|90 วัน
|$ 0
|--
BNB DOGE is here to bring endless fun and smiles to the BNB world! With tiny paws, a fluffy tail, and a huge heart, this playful pup is ready to spread joy across the blockchain. Inspired by the legendary Doge but with extra cuteness, attitude, and a cheeky twist, BOGE is your new favorite companion. Join the pack, unleash the memes, and let’s bark, wag, and zoom our way all the way to the moon together!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BNB DOGE (BOGE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BOGEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
