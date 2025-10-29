ราคาปัจจุบัน blormmy วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLORMMY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BLORMMY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน blormmy วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLORMMY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BLORMMY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BLORMMY

ข้อมูลราคา BLORMMY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BLORMMY

โทเคโนมิกส์ BLORMMY

การคาดการณ์ราคา BLORMMY

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

blormmy โลโก้

blormmy ราคา (BLORMMY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BLORMMY เป็น USD

$0.00048111
$0.00048111$0.00048111
+46.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
blormmy (BLORMMY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:53:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา blormmy (BLORMMY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00304852
$ 0.00304852$ 0.00304852

$ 0
$ 0$ 0

+5.39%

+48.50%

-22.74%

-22.74%

ราคาเรียลไทม์ blormmy (BLORMMY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBLORMMY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BLORMMY คือ $ 0.00304852 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BLORMMY มีการเปลี่ยนแปลง +5.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +48.50% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -22.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

blormmy (BLORMMY) ข้อมูลการตลาด

$ 481.27K
$ 481.27K$ 481.27K

--
----

$ 481.27K
$ 481.27K$ 481.27K

999.68M
999.68M 999.68M

999,675,268.376647
999,675,268.376647 999,675,268.376647

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ blormmy คือ $ 481.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BLORMMY คือ 999.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 999675268.376647 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 481.27K

ประวัติราคา blormmy (BLORMMY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา blormmy เป็น USD เท่ากับ $ +0.00015796
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา blormmy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา blormmy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา blormmy เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00015796+48.50%
30 วัน$ 0-43.81%
60 วัน$ 0-54.16%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ blormmy (BLORMMY)

Blormmy lets users swap tokens, transfer assets, and access onchain data using natural language commands—directly from blormmy.com or even platforms like X.

It also enables USDC-powered shopping through a Chrome extension connected to users' smart wallets.

Key Features:

Token Swaps & Transfers: Users can ask Blormmy to swap or transfer tokens using simple natural language prompts.

Commerce Integration: Blormmy is building seamless support for Amazon purchases by converting crypto to fiat at checkout—bridging Web3 and mainstream retail.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา blormmy (USD)

blormmy (BLORMMY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ blormmy (BLORMMY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ blormmy

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา blormmy ตอนนี้!

BLORMMY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ blormmy (BLORMMY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ blormmy (BLORMMY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BLORMMYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ blormmy (BLORMMY)

วันนี้ blormmy (BLORMMY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BLORMMY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BLORMMY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BLORMMY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ blormmy คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BLORMMY คือ $ 481.27K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BLORMMY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BLORMMY คือ 999.68M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BLORMMY คือเท่าใด?
BLORMMY ถึงราคา ATH ที่ 0.00304852 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BLORMMY คือเท่าไร?
BLORMMY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BLORMMY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BLORMMY คือ -- USD
ปีนี้ BLORMMY จะสูงขึ้นอีกไหม?
BLORMMY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BLORMMY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:53:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ blormmy (BLORMMY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,884.42
$114,884.42$114,884.42

+0.21%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,113.79
$4,113.79$4,113.79

+0.41%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03987
$0.03987$0.03987

-14.14%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.47
$199.47$199.47

+0.28%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.4297
$3.4297$3.4297

-11.08%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,113.79
$4,113.79$4,113.79

+0.41%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,884.42
$114,884.42$114,884.42

+0.21%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.47
$199.47$199.47

+0.28%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6625
$2.6625$2.6625

+1.00%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20061
$0.20061$0.20061

+0.42%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008790
$0.008790$0.008790

-12.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.592
$1.592$1.592

+112.26%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000431
$0.0000000431$0.0000000431

+401.16%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011736
$0.011736$0.011736

+369.44%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.592
$1.592$1.592

+112.26%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00195
$0.00195$0.00195

+95.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000077
$0.0000000000000000077$0.0000000000000000077

+71.11%