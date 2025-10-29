ราคาปัจจุบัน Beta Trader วันนี้ คือ 0.00001653 USD ติดตามการอัปเดตราคา BETA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BETA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Beta Trader วันนี้ คือ 0.00001653 USD ติดตามการอัปเดตราคา BETA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BETA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Beta Trader (BETA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:57:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Beta Trader (BETA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00442072
$ 0.00442072$ 0.00442072

$ 0.00001071
$ 0.00001071$ 0.00001071

--

--

+0.33%

+0.33%

ราคาเรียลไทม์ Beta Trader (BETA) คือ $0.00001653 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBETA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BETA คือ $ 0.00442072 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001071

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BETA มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.33% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Beta Trader (BETA) ข้อมูลการตลาด

$ 16.50K
$ 16.50K$ 16.50K

--
----

$ 16.50K
$ 16.50K$ 16.50K

998.65M
998.65M 998.65M

998,645,266.321596
998,645,266.321596 998,645,266.321596

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Beta Trader คือ $ 16.50K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BETA คือ 998.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 998645266.321596 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.50K

ประวัติราคา Beta Trader (BETA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Beta Trader เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Beta Trader เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000006559
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Beta Trader เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000020728
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Beta Trader เป็น USD เท่ากับ $ -0.000001390635805600813

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0000006559-3.96%
60 วัน$ -0.0000020728-12.54%
90 วัน$ -0.000001390635805600813-7.75%

อะไรคือ Beta Trader (BETA)

Beta Trader (BETA) is a community-focused token dedicated to capturing the dynamic and humorous aspects of crypto culture. Driven by Beta Trader AI, the project continuously scans pump.fun thread comments, transforming them into a curated collection of crypto-themed memes on its Telegram platform. This round-the-clock automation aims to create a unique and expansive meme catalog, reflecting the voice of the community and crypto’s fast-paced trends.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Beta Trader (USD)

Beta Trader (BETA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Beta Trader (BETA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Beta Trader

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Beta Trader ตอนนี้!

BETA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Beta Trader (BETA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Beta Trader (BETA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BETAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Beta Trader (BETA)

วันนี้ Beta Trader (BETA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BETA เป็นUSD คือ 0.00001653 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BETA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BETA เป็น USD คือ $ 0.00001653 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Beta Trader คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BETA คือ $ 16.50K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BETA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BETA คือ 998.65M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BETA คือเท่าใด?
BETA ถึงราคา ATH ที่ 0.00442072 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BETA คือเท่าไร?
BETA ถึงราคา ATL ที่ 0.00001071 USD
ปริมาณการเทรดของ BETA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BETA คือ -- USD
ปีนี้ BETA จะสูงขึ้นอีกไหม?
BETA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BETA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:57:10 (UTC+8)

