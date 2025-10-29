ราคาปัจจุบัน Bean Coin วันนี้ คือ 0.0007065 USD ติดตามการอัปเดตราคา BEAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BEAN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Bean Coin วันนี้ คือ 0.0007065 USD ติดตามการอัปเดตราคา BEAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BEAN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BEAN

ข้อมูลราคา BEAN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BEAN

โทเคโนมิกส์ BEAN

การคาดการณ์ราคา BEAN

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Bean Coin โลโก้

Bean Coin ราคา (BEAN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BEAN เป็น USD

$0.0007065
$0.0007065$0.0007065
-1.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bean Coin (BEAN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:01:45 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Bean Coin (BEAN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00070484
$ 0.00070484$ 0.00070484
ต่ำสุด 24h
$ 0.00071671
$ 0.00071671$ 0.00071671
สูงสุด 24h

$ 0.00070484
$ 0.00070484$ 0.00070484

$ 0.00071671
$ 0.00071671$ 0.00071671

$ 0.00223583
$ 0.00223583$ 0.00223583

$ 0.00037985
$ 0.00037985$ 0.00037985

--

-1.14%

-7.63%

-7.63%

ราคาเรียลไทม์ Bean Coin (BEAN) คือ $0.0007065 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBEAN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00070484 และราคาสูงสุด $ 0.00071671 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BEAN คือ $ 0.00223583 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00037985

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BEAN มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.14% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.63% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Bean Coin (BEAN) ข้อมูลการตลาด

$ 634.81K
$ 634.81K$ 634.81K

--
----

$ 634.81K
$ 634.81K$ 634.81K

898.53M
898.53M 898.53M

898,525,811.8161958
898,525,811.8161958 898,525,811.8161958

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bean Coin คือ $ 634.81K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BEAN คือ 898.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 898525811.8161958 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 634.81K

ประวัติราคา Bean Coin (BEAN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bean Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bean Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003287434
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bean Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004163102
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bean Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.14%
30 วัน$ -0.0003287434-46.53%
60 วัน$ -0.0004163102-58.92%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Bean Coin (BEAN)

BEAN is a community-driven meme token on the Ethereum blockchain, inspired by a uniquely memorable and charismatic coffee bean character full of bold, action-packed spirit. It offers fans a decentralized way to celebrate this dynamic character, designed to make a lasting impact on internet culture with its slogan, "Get Beaned." The token features a renounced contract for permanent security, burned liquidity for enhanced stability, and a deflationary supply that decreases with every transaction. Bean Coin is crafted for collectors, enthusiasts, and vibrant community engagement.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Bean Coin (USD)

Bean Coin (BEAN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Bean Coin (BEAN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Bean Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Bean Coin ตอนนี้!

BEAN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Bean Coin (BEAN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bean Coin (BEAN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BEANโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bean Coin (BEAN)

วันนี้ Bean Coin (BEAN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BEAN เป็นUSD คือ 0.0007065 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BEAN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BEAN เป็น USD คือ $ 0.0007065 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Bean Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BEAN คือ $ 634.81K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BEAN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BEAN คือ 898.53M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BEAN คือเท่าใด?
BEAN ถึงราคา ATH ที่ 0.00223583 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BEAN คือเท่าไร?
BEAN ถึงราคา ATL ที่ 0.00037985 USD
ปริมาณการเทรดของ BEAN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BEAN คือ -- USD
ปีนี้ BEAN จะสูงขึ้นอีกไหม?
BEAN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BEAN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:01:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bean Coin (BEAN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,227.67
$115,227.67$115,227.67

+0.51%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,135.70
$4,135.70$4,135.70

+0.94%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03916
$0.03916$0.03916

-15.67%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.42
$200.42$200.42

+0.76%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8564
$3.8564$3.8564

-0.02%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,135.70
$4,135.70$4,135.70

+0.94%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,227.67
$115,227.67$115,227.67

+0.51%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.42
$200.42$200.42

+0.76%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6574
$2.6574$2.6574

+0.81%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20207
$0.20207$0.20207

+1.15%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008820
$0.008820$0.008820

-11.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.754
$1.754$1.754

+133.86%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000435
$0.0000000435$0.0000000435

+405.81%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00176
$0.00176$0.00176

+76.00%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0119
$0.0119$0.0119

+48.75%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000071
$0.0000000000000000071$0.0000000000000000071

+57.77%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000230
$0.000000000000000000000230$0.000000000000000000000230

+35.29%