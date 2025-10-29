ราคาปัจจุบัน BaseShake วันนี้ คือ 0.00144972 USD ติดตามการอัปเดตราคา BASESHAKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BASESHAKE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BaseShake วันนี้ คือ 0.00144972 USD ติดตามการอัปเดตราคา BASESHAKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BASESHAKE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BASESHAKE

ข้อมูลราคา BASESHAKE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BASESHAKE

โทเคโนมิกส์ BASESHAKE

การคาดการณ์ราคา BASESHAKE

BaseShake ราคา (BASESHAKE)

ราคาปัจจุบัน 1 BASESHAKE เป็น USD

$0.00145017
$0.00145017$0.00145017
-22.00%1D
BaseShake (BASESHAKE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:51:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BaseShake (BASESHAKE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00139054
$ 0.00139054$ 0.00139054
ต่ำสุด 24h
$ 0.00186121
$ 0.00186121$ 0.00186121
สูงสุด 24h

$ 0.00139054
$ 0.00139054$ 0.00139054

$ 0.00186121
$ 0.00186121$ 0.00186121

$ 0.00373689
$ 0.00373689$ 0.00373689

$ 0
$ 0$ 0

-5.47%

-22.07%

-11.82%

-11.82%

ราคาเรียลไทม์ BaseShake (BASESHAKE) คือ $0.00144972 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBASESHAKE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00139054 และราคาสูงสุด $ 0.00186121 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BASESHAKE คือ $ 0.00373689 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BASESHAKE มีการเปลี่ยนแปลง -5.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -22.07% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.82% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BaseShake (BASESHAKE) ข้อมูลการตลาด

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BaseShake คือ $ 1.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BASESHAKE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.45M

ประวัติราคา BaseShake (BASESHAKE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BaseShake เป็น USD เท่ากับ $ -0.000410713134585351
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BaseShake เป็น USD เท่ากับ $ +0.0012795151
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BaseShake เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004455176
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BaseShake เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000410713134585351-22.07%
30 วัน$ +0.0012795151+88.26%
60 วัน$ -0.0004455176-30.73%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BaseShake (BASESHAKE)

This is Coinbase CEO Brian Armstrong's first ever token deployed onchain, and a unique culture coin to represent being on Base.

Presenting the new Base App at an event titled "A New Day One" Brian Armstrong and Jesse Pollak took a selfie and gave each other what Brian later coined as the "Base Shake."

Brian Armstrong will use the fees generated from BaseShake volume towards a flywheel to support other creators. BaseShake will amplify the creator and content coins that Brian chooses to support with the BaseShake flywheel.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

BaseShake (BASESHAKE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา BaseShake (USD)

BaseShake (BASESHAKE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BaseShake (BASESHAKE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BaseShake

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BaseShake ตอนนี้!

BASESHAKE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BaseShake (BASESHAKE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BaseShake (BASESHAKE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BASESHAKEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BaseShake (BASESHAKE)

วันนี้ BaseShake (BASESHAKE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BASESHAKE เป็นUSD คือ 0.00144972 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BASESHAKE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BASESHAKE เป็น USD คือ $ 0.00144972 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BaseShake คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BASESHAKE คือ $ 1.45M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BASESHAKE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BASESHAKE คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BASESHAKE คือเท่าใด?
BASESHAKE ถึงราคา ATH ที่ 0.00373689 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BASESHAKE คือเท่าไร?
BASESHAKE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BASESHAKE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BASESHAKE คือ -- USD
ปีนี้ BASESHAKE จะสูงขึ้นอีกไหม?
BASESHAKE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BASESHAKE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:51:13 (UTC+8)

