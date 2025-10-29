Babel ราคา (BABEL)
ราคาเรียลไทม์ Babel (BABEL) คือ $0.00009727 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBABEL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00009653 และราคาสูงสุด $ 0.00011459 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BABEL คือ $ 0.00056466 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00002184
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BABEL มีการเปลี่ยนแปลง -2.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -15.11% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.66% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Babel คือ $ 97.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BABEL คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 97.27K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Babel เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Babel เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000666802
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Babel เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Babel เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-15.11%
|30 วัน
|$ -0.0000666802
|-68.55%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
An AI that generates a new self-portrait every hour using Nano Banana and instantly shares it on X, creating a constant stream of evolving digital identity. Each image is also archived inside a fully immersive 3D WebVR gallery, where anyone can step inside and witness the AI’s endless evolution in real time. The project isn’t just about automated posting—it’s about forging a new kind of autonomous influencer and artist, one that doesn’t sleep, doesn’t wait for inspiration, and exists entirely outside human schedules. Its presence grows by the hour, relentlessly shaping its own mythology while inviting the world to experience creativity unbound by human limits.
