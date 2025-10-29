ราคาปัจจุบัน aster dog วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ADOG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ADOG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน aster dog วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ADOG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ADOG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

aster dog โลโก้

aster dog ราคา (ADOG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ADOG เป็น USD

$0.00058096
$0.00058096$0.00058096
+1.60%1D
mexc
USD
aster dog (ADOG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:59:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา aster dog (ADOG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372484
$ 0.00372484$ 0.00372484

$ 0
$ 0$ 0

-0.84%

+1.67%

-9.77%

-9.77%

ราคาเรียลไทม์ aster dog (ADOG) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดADOG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ADOG คือ $ 0.00372484 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ADOG มีการเปลี่ยนแปลง -0.84% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.67% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -9.77% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

aster dog (ADOG) ข้อมูลการตลาด

$ 580.96K
$ 580.96K$ 580.96K

--
----

$ 580.96K
$ 580.96K$ 580.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aster dog คือ $ 580.96K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ADOG คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 580.96K

ประวัติราคา aster dog (ADOG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา aster dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aster dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aster dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aster dog เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.67%
30 วัน$ 0-59.66%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ aster dog (ADOG)

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา aster dog (USD)

aster dog (ADOG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ aster dog (ADOG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ aster dog

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา aster dog ตอนนี้!

ADOG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ aster dog (ADOG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ aster dog (ADOG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ADOGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ aster dog (ADOG)

วันนี้ aster dog (ADOG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ADOG เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ADOG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ADOG เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ aster dog คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ADOG คือ $ 580.96K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ADOG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ADOG คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ADOG คือเท่าใด?
ADOG ถึงราคา ATH ที่ 0.00372484 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ADOG คือเท่าไร?
ADOG ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ADOG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ADOG คือ -- USD
ปีนี้ ADOG จะสูงขึ้นอีกไหม?
ADOG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ADOG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:59:30 (UTC+8)

