ราคาปัจจุบัน Assteroid วันนี้ คือ 0.00317491 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASSTEROID เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASSTEROID ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASSTEROID

ข้อมูลราคา ASSTEROID

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ASSTEROID

โทเคโนมิกส์ ASSTEROID

การคาดการณ์ราคา ASSTEROID

Assteroid โลโก้

Assteroid ราคา (ASSTEROID)

ราคาปัจจุบัน 1 ASSTEROID เป็น USD

$0.00337242
$0.00337242
+23.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Assteroid (ASSTEROID) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:26:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Assteroid (ASSTEROID) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00226868
$ 0.00226868
ต่ำสุด 24h
$ 0.00353606
$ 0.00353606
สูงสุด 24h

$ 0.00226868
$ 0.00226868

$ 0.00353606
$ 0.00353606

$ 0.00437272
$ 0.00437272

$ 0.00087925
$ 0.00087925

-9.07%

+16.15%

+152.91%

+152.91%

ราคาเรียลไทม์ Assteroid (ASSTEROID) คือ $0.00317491 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดASSTEROID ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00226868 และราคาสูงสุด $ 0.00353606 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ASSTEROID คือ $ 0.00437272 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00087925

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ASSTEROID มีการเปลี่ยนแปลง -9.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +16.15% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +152.91% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Assteroid (ASSTEROID) ข้อมูลการตลาด

$ 317.49K
$ 317.49K

--
--

$ 317.49K
$ 317.49K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Assteroid คือ $ 317.49K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ASSTEROID คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 317.49K

ประวัติราคา Assteroid (ASSTEROID) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Assteroid เป็น USD เท่ากับ $ +0.00044157
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Assteroid เป็น USD เท่ากับ $ +0.0038426300
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Assteroid เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Assteroid เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00044157+16.15%
30 วัน$ +0.0038426300+121.03%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Assteroid (ASSTEROID)

assteroid, one of a kind shape orbiting in the Solar System, has been a widely used meme for over a decade. From smashing the icy cold giant twice billions of years ago to constant news reports of a potential to hit the Earth - the little hot rock has one kind of a job. Its name, bringing up the smile on everyone's face, from a mix of intended mispronunciation and human immaturity has cemented its place in the internet culture.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Assteroid (ASSTEROID) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Assteroid (USD)

Assteroid (ASSTEROID) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Assteroid (ASSTEROID) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Assteroid

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Assteroid ตอนนี้!

ASSTEROID เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Assteroid (ASSTEROID)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Assteroid (ASSTEROID) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ASSTEROIDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Assteroid (ASSTEROID)

วันนี้ Assteroid (ASSTEROID) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ASSTEROID เป็นUSD คือ 0.00317491 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ASSTEROID เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ASSTEROID เป็น USD คือ $ 0.00317491 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Assteroid คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ASSTEROID คือ $ 317.49K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ASSTEROID คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ASSTEROID คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ASSTEROID คือเท่าใด?
ASSTEROID ถึงราคา ATH ที่ 0.00437272 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ASSTEROID คือเท่าไร?
ASSTEROID ถึงราคา ATL ที่ 0.00087925 USD
ปริมาณการเทรดของ ASSTEROID คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ASSTEROID คือ -- USD
ปีนี้ ASSTEROID จะสูงขึ้นอีกไหม?
ASSTEROID อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ASSTEROID เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:26:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Assteroid (ASSTEROID)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

$113,869.32

$4,060.00

$0.03853

$3.5156

$197.67

$4,060.00

$113,869.32

$197.67

$2.6440

$0.19857

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009363

$1.559

$0.0000000435

$0.013900

$1.559

$0.00189

$0.0000000000000000078

