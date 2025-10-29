ราคาปัจจุบัน ASSDAQ วันนี้ คือ 0.00141749 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASSDAQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASSDAQ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ASSDAQ วันนี้ คือ 0.00141749 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASSDAQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASSDAQ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ASSDAQ (ASSDAQ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:50:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ASSDAQ (ASSDAQ) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

ราคาเรียลไทม์ ASSDAQ (ASSDAQ) คือ $0.00141749 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดASSDAQ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00137652 และราคาสูงสุด $ 0.00158072 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ASSDAQ คือ $ 0.01013732 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ASSDAQ มีการเปลี่ยนแปลง +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.38% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +44.92% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ASSDAQ (ASSDAQ) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ASSDAQ คือ $ 1.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ASSDAQ คือ 999.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 999940207.804388 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.42M

ประวัติราคา ASSDAQ (ASSDAQ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ASSDAQ เป็น USD เท่ากับ $ -0.000146789115215555
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASSDAQ เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003941835
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASSDAQ เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008530702
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASSDAQ เป็น USD เท่ากับ $ -0.0024546672394769485

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000146789115215555-9.38%
30 วัน$ -0.0003941835-27.80%
60 วัน$ -0.0008530702-60.18%
90 วัน$ -0.0024546672394769485-63.39%

อะไรคือ ASSDAQ (ASSDAQ)

Assdaq is a community driven initiative to rival traditional finance by flipping the Nasdaq. It brings like-minded individuals together via memetics and a sense community. It is a project that is not just a meme but actually a movement token. Assdaq's intent is to grab the attention of everyone in the web3 space quickly through its memetics and bring them swiftly together through something everyone can agree on.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ASSDAQ (USD)

ASSDAQ (ASSDAQ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ASSDAQ (ASSDAQ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ASSDAQ

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ASSDAQ ตอนนี้!

ASSDAQ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ASSDAQ (ASSDAQ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ASSDAQ (ASSDAQ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ASSDAQโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ASSDAQ (ASSDAQ)

วันนี้ ASSDAQ (ASSDAQ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ASSDAQ เป็นUSD คือ 0.00141749 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ASSDAQ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ASSDAQ เป็น USD คือ $ 0.00141749 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ASSDAQ คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ASSDAQ คือ $ 1.42M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ASSDAQ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ASSDAQ คือ 999.94M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ASSDAQ คือเท่าใด?
ASSDAQ ถึงราคา ATH ที่ 0.01013732 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ASSDAQ คือเท่าไร?
ASSDAQ ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ASSDAQ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ASSDAQ คือ -- USD
ปีนี้ ASSDAQ จะสูงขึ้นอีกไหม?
ASSDAQ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ASSDAQ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:50:11 (UTC+8)

