ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SPLAT

ข้อมูลราคา SPLAT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SPLAT

โทเคโนมิกส์ SPLAT

การคาดการณ์ราคา SPLAT

ASK SPLAT โลโก้

ASK SPLAT ราคา (SPLAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SPLAT เป็น USD

+27.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ASK SPLAT (SPLAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:59:23 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ASK SPLAT (SPLAT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+2.34%

+29.19%

-17.04%

-17.04%

ราคาเรียลไทม์ ASK SPLAT (SPLAT) คือ $0.00255684 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSPLAT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00193268 และราคาสูงสุด $ 0.00264471 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SPLAT คือ $ 0.02859411 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00178228

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SPLAT มีการเปลี่ยนแปลง +2.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +29.19% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -17.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ASK SPLAT (SPLAT) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ASK SPLAT คือ $ 1.65M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SPLAT คือ 656.70M โดยมีอุปทานรวมที่ 956696300.3446976 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.41M

ประวัติราคา ASK SPLAT (SPLAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ASK SPLAT เป็น USD เท่ากับ $ +0.00057774
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASK SPLAT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015970513
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASK SPLAT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0022656762
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASK SPLAT เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00057774+29.19%
30 วัน$ -0.0015970513-62.46%
60 วัน$ -0.0022656762-88.61%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ASK SPLAT (USD)

ASK SPLAT (SPLAT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ASK SPLAT (SPLAT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ASK SPLAT

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ASK SPLAT ตอนนี้!

SPLAT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ASK SPLAT (SPLAT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ASK SPLAT (SPLAT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SPLATโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ASK SPLAT (SPLAT)

วันนี้ ASK SPLAT (SPLAT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SPLAT เป็นUSD คือ 0.00255684 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SPLAT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SPLAT เป็น USD คือ $ 0.00255684 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ASK SPLAT คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SPLAT คือ $ 1.65M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SPLAT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SPLAT คือ 656.70M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SPLAT คือเท่าใด?
SPLAT ถึงราคา ATH ที่ 0.02859411 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SPLAT คือเท่าไร?
SPLAT ถึงราคา ATL ที่ 0.00178228 USD
ปริมาณการเทรดของ SPLAT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SPLAT คือ -- USD
ปีนี้ SPLAT จะสูงขึ้นอีกไหม?
SPLAT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SPLAT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:59:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ASK SPLAT (SPLAT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

