ราคาปัจจุบัน Arcana Network วันนี้ คือ 0.00072274 USD ติดตามการอัปเดตราคา XAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XAR

ข้อมูลราคา XAR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XAR

โทเคโนมิกส์ XAR

การคาดการณ์ราคา XAR

Arcana Network โลโก้

Arcana Network ราคา (XAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XAR เป็น USD

$0.00072274
$0.00072274
+20.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Arcana Network (XAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:49:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Arcana Network (XAR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00060004
$ 0.00060004
ต่ำสุด 24h
$ 0.00072278
$ 0.00072278
สูงสุด 24h

$ 0.00060004
$ 0.00060004

$ 0.00072278
$ 0.00072278

$ 1.52
$ 1.52

$ 0.00030654
$ 0.00030654

--

+20.42%

+21.21%

+21.21%

ราคาเรียลไทม์ Arcana Network (XAR) คือ $0.00072274 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXAR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00060004 และราคาสูงสุด $ 0.00072278 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XAR คือ $ 1.52 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00030654

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XAR มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +20.42% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +21.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Arcana Network (XAR) ข้อมูลการตลาด

$ 482.81K
$ 482.81K

--
----

$ 722.74K
$ 722.74K

668.03M
668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Arcana Network คือ $ 482.81K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ XAR คือ 668.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 722.74K

ประวัติราคา Arcana Network (XAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Arcana Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.00012256
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Arcana Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001716811
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Arcana Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005376177
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Arcana Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.002733931172456143

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00012256+20.42%
30 วัน$ -0.0001716811-23.75%
60 วัน$ -0.0005376177-74.38%
90 วัน$ -0.002733931172456143-79.09%

อะไรคือ Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Arcana Network (USD)

Arcana Network (XAR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Arcana Network (XAR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Arcana Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Arcana Network ตอนนี้!

XAR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Arcana Network (XAR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Arcana Network (XAR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XARโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Arcana Network (XAR)

วันนี้ Arcana Network (XAR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XAR เป็นUSD คือ 0.00072274 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XAR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XAR เป็น USD คือ $ 0.00072274 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Arcana Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XAR คือ $ 482.81K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XAR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XAR คือ 668.03M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XAR คือเท่าใด?
XAR ถึงราคา ATH ที่ 1.52 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XAR คือเท่าไร?
XAR ถึงราคา ATL ที่ 0.00030654 USD
ปริมาณการเทรดของ XAR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XAR คือ -- USD
ปีนี้ XAR จะสูงขึ้นอีกไหม?
XAR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XAR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:49:56 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

$114,812.88

$4,108.58

$0.04019

$199.28

$3.3485

$4,108.58

$114,812.88

$199.28

$2.6676

$0.20037

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008771

$1.606

$0.012045

$0.0000000375

$1.606

$0.00195

$0.0000000000000000077

