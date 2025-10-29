ราคาปัจจุบัน AQC วันนี้ คือ 0.00111173 USD ติดตามการอัปเดตราคา AQC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AQC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AQC วันนี้ คือ 0.00111173 USD ติดตามการอัปเดตราคา AQC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AQC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 AQC เป็น USD

$0.00111173
$0.00111173
-10.30%1D
AQC (AQC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:49:49 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AQC (AQC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00110046
ต่ำสุด 24h
$ 0.00126314
สูงสุด 24h

$ 0.00110046
$ 0.00126314
$ 0.00185075
$ 0
-0.49%

-10.34%

-14.37%

-14.37%

ราคาเรียลไทม์ AQC (AQC) คือ $0.00111173 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAQC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00110046 และราคาสูงสุด $ 0.00126314 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AQC คือ $ 0.00185075 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AQC มีการเปลี่ยนแปลง -0.49% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -10.34% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -14.37% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AQC (AQC) ข้อมูลการตลาด

$ 1.05M
--
$ 1.09M
950.23M
984,506,942.442516
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AQC คือ $ 1.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AQC คือ 950.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 984506942.442516 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.09M

ประวัติราคา AQC (AQC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AQC เป็น USD เท่ากับ $ -0.00012827220170235
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AQC เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000659741
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AQC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AQC เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00012827220170235-10.34%
30 วัน$ -0.0000659741-5.93%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ AQC (AQC)

$AQC is the ecosystem token for live streamer and builder 0xAquatic. Wick is the flagship product under the $AQC umbrella, a mobile-first, self-custodial trading app on top of Hyperliquid. The token is directly tied to platform activity, aligning user growth with token value. Built almost entirely in front of a live audience, Wick provides fast spot and perpetuals trading on Hyperliquid, while $AQC captures a portion of that activity to create long-term sustainability.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา AQC (USD)

AQC (AQC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AQC (AQC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AQC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AQC ตอนนี้!

AQC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ AQC (AQC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AQC (AQC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AQCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AQC (AQC)

วันนี้ AQC (AQC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AQC เป็นUSD คือ 0.00111173 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AQC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AQC เป็น USD คือ $ 0.00111173 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AQC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AQC คือ $ 1.05M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AQC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AQC คือ 950.23M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AQC คือเท่าใด?
AQC ถึงราคา ATH ที่ 0.00185075 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AQC คือเท่าไร?
AQC ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ AQC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AQC คือ -- USD
ปีนี้ AQC จะสูงขึ้นอีกไหม?
AQC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AQC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:49:49 (UTC+8)

