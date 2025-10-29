Anvil ราคา (ANVL)
-0.45%
+11.35%
+17.40%
+17.40%
ราคาเรียลไทม์ Anvil (ANVL) คือ $0.00074847 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดANVL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00065852 และราคาสูงสุด $ 0.00076861 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ANVL คือ $ 0.00929021 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00002512
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ANVL มีการเปลี่ยนแปลง -0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +11.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +17.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Anvil คือ $ 60.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ANVL คือ 80.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 74.85M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Anvil เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anvil เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001590712
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anvil เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002856127
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anvil เป็น USD เท่ากับ $ -0.000906271155839791
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+11.35%
|30 วัน
|$ -0.0001590712
|-21.25%
|60 วัน
|$ -0.0002856127
|-38.15%
|90 วัน
|$ -0.000906271155839791
|-54.76%
Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.
Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.
What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.
Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.
Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.
Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.
