ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ANVL

ข้อมูลราคา ANVL

เอกสารไวท์เปเปอร์ ANVL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ANVL

โทเคโนมิกส์ ANVL

การคาดการณ์ราคา ANVL

Anvil โลโก้

Anvil ราคา (ANVL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ANVL เป็น USD

$0.00074855
$0.00074855
+11.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Anvil (ANVL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:58:37 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Anvil (ANVL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00065852
$ 0.00065852
ต่ำสุด 24h
$ 0.00076861
$ 0.00076861
สูงสุด 24h

$ 0.00065852
$ 0.00065852

$ 0.00076861
$ 0.00076861

$ 0.00929021
$ 0.00929021

$ 0.00002512
$ 0.00002512

-0.45%

+11.35%

+17.40%

+17.40%

ราคาเรียลไทม์ Anvil (ANVL) คือ $0.00074847 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดANVL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00065852 และราคาสูงสุด $ 0.00076861 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ANVL คือ $ 0.00929021 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00002512

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ANVL มีการเปลี่ยนแปลง -0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +11.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +17.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Anvil (ANVL) ข้อมูลการตลาด

$ 60.03M
$ 60.03M

--
--

$ 74.85M
$ 74.85M

80.20B
80.20B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Anvil คือ $ 60.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ANVL คือ 80.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 74.85M

ประวัติราคา Anvil (ANVL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Anvil เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anvil เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001590712
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anvil เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002856127
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anvil เป็น USD เท่ากับ $ -0.000906271155839791

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+11.35%
30 วัน$ -0.0001590712-21.25%
60 วัน$ -0.0002856127-38.15%
90 วัน$ -0.000906271155839791-54.76%

อะไรคือ Anvil (ANVL)

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.

Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.

Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.

Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

การคาดการณ์ราคา Anvil (USD)

Anvil (ANVL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Anvil (ANVL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Anvil

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Anvil ตอนนี้!

ANVL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Anvil (ANVL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Anvil (ANVL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ANVLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Anvil (ANVL)

วันนี้ Anvil (ANVL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ANVL เป็นUSD คือ 0.00074847 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ANVL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ANVL เป็น USD คือ $ 0.00074847 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Anvil คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ANVL คือ $ 60.03M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ANVL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ANVL คือ 80.20B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ANVL คือเท่าใด?
ANVL ถึงราคา ATH ที่ 0.00929021 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ANVL คือเท่าไร?
ANVL ถึงราคา ATL ที่ 0.00002512 USD
ปริมาณการเทรดของ ANVL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ANVL คือ -- USD
ปีนี้ ANVL จะสูงขึ้นอีกไหม?
ANVL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ANVL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:58:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Anvil (ANVL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

$115,342.86

$4,141.08

$0.03910

$200.79

$3.8362

