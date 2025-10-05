ANGL TOKEN ราคา (ANGL)
-1.06%
+0.51%
+8.11%
+8.11%
ราคาเรียลไทม์ ANGL TOKEN (ANGL) คือ $0.00341302 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดANGL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00332667 และราคาสูงสุด $ 0.0038147 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ANGL คือ $ 0.01037575 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0008454
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ANGL มีการเปลี่ยนแปลง -1.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.51% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.11% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ANGL TOKEN คือ $ 733.87K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ANGL คือ 215.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.41M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ANGL TOKEN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANGL TOKEN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001716564
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANGL TOKEN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007355570
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANGL TOKEN เป็น USD เท่ากับ $ -0.003549339937846477
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.51%
|30 วัน
|$ -0.0001716564
|-5.02%
|60 วัน
|$ -0.0007355570
|-21.55%
|90 วัน
|$ -0.003549339937846477
|-50.97%
$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.
