ราคาปัจจุบัน Altered State Machine วันนี้ คือ 0.0043331 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASTO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASTO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Altered State Machine วันนี้ คือ 0.0043331 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASTO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASTO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASTO

ข้อมูลราคา ASTO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ASTO

โทเคโนมิกส์ ASTO

การคาดการณ์ราคา ASTO

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Altered State Machine โลโก้

Altered State Machine ราคา (ASTO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ASTO เป็น USD

$0.0043331
$0.0043331$0.0043331
-0.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Altered State Machine (ASTO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:58:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Altered State Machine (ASTO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00430131
$ 0.00430131$ 0.00430131
ต่ำสุด 24h
$ 0.00438208
$ 0.00438208$ 0.00438208
สูงสุด 24h

$ 0.00430131
$ 0.00430131$ 0.00430131

$ 0.00438208
$ 0.00438208$ 0.00438208

$ 0.890471
$ 0.890471$ 0.890471

$ 0.00414492
$ 0.00414492$ 0.00414492

--

-0.89%

+2.59%

+2.59%

ราคาเรียลไทม์ Altered State Machine (ASTO) คือ $0.0043331 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดASTO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00430131 และราคาสูงสุด $ 0.00438208 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ASTO คือ $ 0.890471 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00414492

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ASTO มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.89% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Altered State Machine (ASTO) ข้อมูลการตลาด

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

--
----

$ 10.33M
$ 10.33M$ 10.33M

821.19M
821.19M 821.19M

2,384,000,000.0
2,384,000,000.0 2,384,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Altered State Machine คือ $ 3.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ASTO คือ 821.19M โดยมีอุปทานรวมที่ 2384000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.33M

ประวัติราคา Altered State Machine (ASTO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Altered State Machine เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Altered State Machine เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002245958
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Altered State Machine เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016587215
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Altered State Machine เป็น USD เท่ากับ $ -0.004896700030639312

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.89%
30 วัน$ -0.0002245958-5.18%
60 วัน$ -0.0016587215-38.28%
90 วัน$ -0.004896700030639312-53.05%

อะไรคือ Altered State Machine (ASTO)

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Altered State Machine (ASTO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Altered State Machine (USD)

Altered State Machine (ASTO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Altered State Machine (ASTO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Altered State Machine

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Altered State Machine ตอนนี้!

ASTO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Altered State Machine (ASTO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Altered State Machine (ASTO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ASTOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Altered State Machine (ASTO)

วันนี้ Altered State Machine (ASTO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ASTO เป็นUSD คือ 0.0043331 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ASTO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ASTO เป็น USD คือ $ 0.0043331 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Altered State Machine คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ASTO คือ $ 3.56M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ASTO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ASTO คือ 821.19M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ASTO คือเท่าใด?
ASTO ถึงราคา ATH ที่ 0.890471 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ASTO คือเท่าไร?
ASTO ถึงราคา ATL ที่ 0.00414492 USD
ปริมาณการเทรดของ ASTO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ASTO คือ -- USD
ปีนี้ ASTO จะสูงขึ้นอีกไหม?
ASTO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ASTO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:58:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Altered State Machine (ASTO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,336.20
$115,336.20$115,336.20

+0.60%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,140.20
$4,140.20$4,140.20

+1.05%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03910
$0.03910$0.03910

-15.80%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.74
$200.74$200.74

+0.92%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8362
$3.8362$3.8362

-0.54%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,140.20
$4,140.20$4,140.20

+1.05%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,336.20
$115,336.20$115,336.20

+0.60%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.74
$200.74$200.74

+0.92%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6582
$2.6582$2.6582

+0.84%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20207
$0.20207$0.20207

+1.15%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008920
$0.008920$0.008920

-10.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.773
$1.773$1.773

+136.40%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000371
$0.0000000371$0.0000000371

+331.39%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00182
$0.00182$0.00182

+82.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000071
$0.0000000000000000071$0.0000000000000000071

+57.77%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000225
$0.000000000000000000000225$0.000000000000000000000225

+32.35%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0104
$0.0104$0.0104

+30.00%